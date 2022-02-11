11 Şub 2022 - 16:57- Gündem G: 11 Şub 2022 - 16:59

İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin genel kurulu bugün yapılacak. İki adayın yarışacağı seçimde mevcut başkan Kahraman Bulut aday değil

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı mask
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) genel kurulu bugün yapılacak. Mevcut Başkan Kahraman Bulut, 3 dönem kuralı nedeniyle aday olmazken kongrede KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin başkanlık için yarışacak.

SEÇİM YARIN

Seçimlerde 7 asil 7 yedek yönetim kurulu, 3 denetim kurulu ve 15 üst kurul delegesi seçilecek. İki gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde konuşmalar gerçekleşecek. Genel kurul Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda saat 10:00’da başlayacak. Seçimler ise yarın 09.00’da oda binasında başlayacak.

11 Şub 2022 - 16:57 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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