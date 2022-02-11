İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) genel kurulu bugün yapılacak. Mevcut Başkan Kahraman Bulut, 3 dönem kuralı nedeniyle aday olmazken kongrede KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin başkanlık için yarışacak.
SEÇİM YARIN
Seçimlerde 7 asil 7 yedek yönetim kurulu, 3 denetim kurulu ve 15 üst kurul delegesi seçilecek. İki gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde konuşmalar gerçekleşecek. Genel kurul Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda saat 10:00’da başlayacak. Seçimler ise yarın 09.00’da oda binasında başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.