11 Şub 2022 - 17:00- Gündem G: 11 Şub 2022 - 17:03

Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Trabzonlular 3 ton hamsi dağıttı. Hamsiyi yiyen vatandaşlar, horon tepip türkü söyledi.
Kocaeli’de vatandaş hamsiye doydu mask

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Trabzon yöresinin tanıtımı amacıyla vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş, ekmek arası hamsi alabilmek için kent meydanında sıraya girdi. Balık ekmeğini yiyen vatandaşlar, daha sonra da horon tepip türküler söyleyerek doyasıya eğlendi. Trabzon tanıtım günlerinin yarın Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı’nda saat 17.00’da düzenlenecek Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Onay Şahin’in konseri ile devam edeceği öğrenildi.

“HERKESE AFİYET, ŞEKER OLSUN"

Bu tarz etkinliklerin herkese örnek olmasını söyleyen Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu, “3 ton balık değil, keşke 10 ton dağıtabilsek de millet bir tadımlık alsa. Burada amaç insanları doyurmak değil, ikram etmek. Birlik ve beraberliği sağlamaktır, yöremizi tanıtmaktır. Bunu da herkes örnek olarak alsın. Yapmayanlar da yapsın. Allah bize tekrarını da nasip etsin. Şu an ki huzurumuz da bozulmasın diyoruz Allah’tan dileğimiz budur. Herkese afiyet, şeker olsun. Yedikleri yarasın, dua etsinler" dedi.

“TRABZONUMUZA HAS OLAN ÜRÜNLERİN TANITIMINI YAPIYORUZ”

Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam ise “Biz 3 dernek olarak bu organizasyonları yapmaya başladık. Amacımız kültürel faaliyetlerimizi, Trabzon'umuzu burada tanıtmak. Bu amaç doğrultusunda yola çıktık ve 3 dernek bir araya gelerek buradaki tüm halkımıza hizmet kalitesi anlamında Trabzon'umuza has olan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. İlk gün hamsiyle başladık, yarın tanıtım günlerimizle başlayacağız. 8 gün sürecek bir festivalimiz olacak. Bizler elçiyiz, Trabzon’dan çıkmışız, gurbet ellerdeyiz. Buradaki hemşerilerimizle bir araya gelelim, onlarla beraber etkinliklerimizi yapalım, faaliyetlerimizi sürdürelim, öz benliğimizi kaybetmeme üzerine kurulmuş bir sistem üzerinde gidiyoruz. Sosyal faaliyetlerimizi daha çok devam ettireceğiz. Bütün insanlığa faydalı olabilecek işler yapmaya devam ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar hamsi dağıtıldığı için mutlu olduklarını belirtirken, bazıları ise hamsiyi sevmediklerini söyledi.
# Darıca

11 Şub 2022 - 17:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı mask
İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu mask
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu
Hürriyet’ten, Göçer’e hayırlı olsun ziyareti mask
Hürriyet’ten, Göçer’e hayırlı olsun ziyareti
“Kocaeli’de söz sahibi olmaya devam edeceğiz” mask
“Kocaeli’de söz sahibi olmaya devam edeceğiz”
AHBAP’tan İzmit Gıda Bankası’na 2 bin koli bağışlandı mask
AHBAP’tan İzmit Gıda Bankası’na 2 bin koli bağışlandı
Murat Mücevherat hayırlı olsun     mask
Murat Mücevherat hayırlı olsun    
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL