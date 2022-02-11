İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Koç’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer ziyaret programı kapsamında yeni işletme açan Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Koordinatör Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek yeni işletmesinde Nuri Koç’a hayırlı kazançlar diledi. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan ötürü başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.