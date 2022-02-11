11 Şub 2022 - 18:02- Ekonomi G: 11 Şub 2022 - 18:05

Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Bakan Dönmez'den ilk açıklama

Elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları, mevcut durum ve afet yönetiminin ele alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya gelip uyarımızı yaptık. Bizim için verimli bir toplantı oldu." dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Bakan Dönmez'den ilk açıklama mask

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantı ile bir araya geldi. Toplantıda, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alındı ve son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu.

"YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTIK"

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Dönmez, "Uyarılarımızı yaptık. Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Bizim için verimli bir toplantı oldu. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"100 TL'LİK ELEKTRİK MALİYETİNİN 50 TL'SİNİ DEVLET ÖDÜYOR"

Dünyada ciddi bir enerji darboğazı olduğunu söyleyen Dönmez, "Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor. Doğal gazda ise 100 TL'lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta. Bu süreçte enerji sektöründe özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.
# Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

11 Şub 2022 - 18:02 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Alexis Texaas - Sonuç indimi ne oldu.gorusup durursun tarih belli mi 2023 biter mi bu görüşme

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 18:14
01

Tekin 41 - HİC MERAK ETME AMPUL OLACAK MUM İSİGİ .GELECEK ELBET O SANDİK.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 18:11
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı mask
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı
Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi ödüllendirildi mask
Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi ödüllendirildi
Büyükakın: Millete hizmetkarlığı AK Partili belediyelerimiz yapıyor mask
Büyükakın: Millete hizmetkarlığı AK Partili belediyelerimiz yapıyor
Kale Kilit bayileri ile Sapanca’da buluştu mask
Kale Kilit bayileri ile Sapanca’da buluştu
Trafikte kafanız rahat olsun  mask
Trafikte kafanız rahat olsun 
Anadolu hayat hedef büyüttü mask
Anadolu hayat hedef büyüttü
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL