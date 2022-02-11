11 Şub 2022 - 19:03- Gündem G: 11 Şub 2022 - 19:04

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydoğdu’dan yuvaya dönün çağrısı!

Demokrat Parti İzmit İlçe ev sahipliğinde beş çayı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Demokrat Parti’de daha önceki dönemlerde görevlerde bulunmuş ama son süreçlerde yeni kurulan siyasi partilerde ben demokratım diyen bütün dava arkadaşlarımızı partimize davet etmek istiyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydoğdu’dan yuvaya dönün çağrısı! mask

Demokrat Parti (DP) İzmit İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde parti binasında 5 çayı düzenlendi. Düzenlenen programa Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Tahsin Erten ve partililer katıldı. Düzenlenen programın ardından 5 kişi Demokrat Parti ailesine katıldı.

PARTİMİZİN FARKINI GÖRECEKSİNİZ”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Önümüzdeki günlerde Kocaei’den bilindik siyasetçiler partimize üye olacak. Partimiz, önümüzdeki seçimlerde yükselen parti olacak. İlçe başkanımız üye kazandırmayı alışkanlık haline getirdi. Demokrat Parti geçmişi sağlam bir partidir. Seçim satına girdiğimizde partimizin farkını göreceksiniz. Partimiz, her geçen gün bir adım daha büyüyor. Ciddi katılımlar oluyor. Mart başı ya da ortasında Büyük Kurultay’ımızı gerçekleştireceğiz. Bu da başlangıcımız olacak. Önümüzdeki süreçte biraz ayar bozacağız rahatsız olanlar olacak. Yapacağımız kurultayda partimiz perdelerini açmış olacak” dedi.

PARTİYE DAVET ETTİ

Aydoğdu sözlerinin devamında, “Kocaeli benim ilim. Değişiklikler yaşıyoruz. Önümüzdeki cuma günü İYİ Parti’den ayrılan Kandıra’dan 30-35 kişilik gruba rozet takma törenimiz olacak. Karamürsel başta olmak üzere Körfez, İzmit’te, Kandıra'da ciddi adaylarımızla Millet İttifakı’nın ortağı olacağız. Birkaç belediyeye dahil olup Demokrat Parti bayraklarını dalgalandıracağız. Demokrat Parti milletin yanında olmaya devam edecek. 5 çayı çok güzel oldu; Nuran başkanımızın projesi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Demokrat Parti’de daha önceki dönemlerde görevlerde bulunmuş ama son süreçlerde yeni kurulan siyasi partilerde ben demokratım diyen bütün dava arkadaşlarımızı partimize davet etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

ESNAFIMIZ ÇOK SIKINTILI BİR DURUMDA”

Aydoğdu’nun ardından konuşan Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, “ 5 çayı projesini oturtturacağız. Gelecek Partisi il başkan yardımcısı misafirimiz oldu, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi genel sorunumuz. Esnafımız çok sıkıntılı bir durumda; ben de esnafım. Türkiye genelinde yaşanan gerginlik insanların aile hayatlarına ve ruhsal hallerine yansıdı. Millet İttifakı içerisinde olan bir başkan olarak ben de elimin taşının altına koydum. Gültekin Uysal'i söylediğim zaman kalbim, içim titrer. Siyasi olarak çok donanımlı. En genç genel başkanımız var. Hepimiz memleket derdindeyiz. Neler yapacağız? Seçim yakın zamanda gibi görünüyor” dedi.

İKTİDARIN YANLIŞLARINI GÖRÜYORUZ”

“Faturaları görüyorum benim aklım çıkıyor” diyen Macit, “Millet İttifakı olarak bizler de bıkmış olduğumuz iktidarın yanlışlarını, hatalarını görüyoruz. Hiçbir şey beyaz değil. Rabbim hepimize yardım etsin. Bir zam aldık asgari ücret. Keşke 2 bin 800 kalmış olsaydı verdiği gün iki bin lirayı geri aldı. Boşanmalar ağırlaştı. İntiharlar var. Geleceğimizin hayalleri gerçek olması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İktidar partisinin sağladığı iyi tarafları vardır. Evet dünya da sıkıntıyı yaşıyor ama kendi memleketimizde yangın var hepimiz yaşıyoruz. Bizler hepimiz artık vicdan taşıyorduk o da kalmadı” şeklinde konuştu.

ESNAF AKŞAMLARI IŞIKLARI KAPATIYOR”

Macit, son olarak, “Pandemi girdi hayatımıza. İnsanlar elektrik, doğalgaz açacak diye korkuyor. İzmit esnafının birçoğu akşamları ışıkları kapatıyor. Faturaları görüyorum benim aklım çıkıyor. Kartepe Diş Hastanesi’nin faturası 50 bin lira. Marketlerde de sıkıntı aynı. Hepimiz genel kültürümüzü kaybediyoruz. Biz aynı bayrağın altında her şeyden önce kardeşliğimizi paylaşıyoruz. Gitmesi gereken bir iktidar var hepimizin taşının altına koyması lazım. Bir korku tüneli içerisindeyiz, yenmezsek memlekette huzur kalmayacak” ifadelerinde bulundu.

# Kartepe

11 Şub 2022 - 19:03 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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