Emekçi sınıfı Migros’a karşı tek yürek! Bütün vatandaşları boykota çağırıyoruz

Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verildi. İşçiler, taleplerine işten çıkarılanların geri alınmasını da ekleyerek eylemlerine devam ediyor. Ülke genelinde MİGROS’un işçilerine yaptığı muamele nedeni ile Migros’a boykot eylemi başladı. Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan MİGROS şubesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“PATRONLAR ASGARİ ÜCRETİN BİR KISMINA EL KOYMAYA ÇALIŞIYOR”

Açıklamayı Emek ve Demokrasi güçleri adına BES Şube Başkanı Yeliz Karstarlı gerçekleştirdi. Türkiye’nin uzun süredir bir ekonomik krizin ortasında olduğunu ifade eden Karstarlı, “Uzun zamandır süregelen yanlış ekonomi ve siyasi politikalar ile özelleştirmelerin sonuçlarını bu yılın başı itibariyle görmeye başladık. 2021 yılına ait asgari ücrete yapılan zam henüz daha çalışanların eline geçmeden eridi. Elektrik ve doğalgaz faturaları bir önceki aya göre yaklaşık 2 kat fazla gelmeye başlarken hem çalışanlar hem de esnaflar için borç batağı derinleşmeye devam ediyor. Yakıttan temel ihtiyaç giderlerine kadar her gün yeni zam haberleri ile uyanırken, çok sayıda işyerinden patronların asgari ücretin bir kısmına el koyma girişimi haberleri geliyor. Türkiye’nin her köşesinden halk kitlesel yürüyüşler ile başta faturalar olmak üzere artan yoksullaşmaya karşı harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİ SINIFI DİRENİYOR”

Sözlerine devam eden Karstarlı, “İşyerlerinde ise işçiler hem artan yoksullaşmaya karşı hem de insanca çalışma koşuları talebi ile örgütleniyor. Trendyol çalışanlarının eylemleri ardından kuryelik yapan Scotty, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Yemek Sepeti çalışanları eylemlere başladılar. Yemek Sepeti çalışanlarının eylemleri bugün 11. Gününü geride bırakıyor. Lila Kağıt’tan Öztaş Çorap’a kadar her gün yeni bir işçi eylemi, grevi, direniş haberleri geliyor. Sendikasızlaşma ve yoksulluğa karşı işçi sınıfı yaratıcılığını kullanarak direniyor” dedi.

“VALİ SOLUĞU PATRONUN YANINDA ALDI”

Kocaeli’deki Farplas fabrikasında yaşanan işçi kıyımına da değinen Karstarlı, “ Çayırova’da bulunan Farplas fabrikasında işçilerin Birleşik Metal İş sendikasına üye olması ile artan baskılar sonucu 150 işçi işten çıkarıldı. Fabrika içinde sendikalaşmayı önlemek için Farplas patronu onlarca taşeron şirket açtı. İşçilerin işten çıkarılmaya karşı fabrika içinde yaptıkları eyleme ise sabaha karşı onlarca çevik kuvvet ile saldırısı gerçekleşti ve 108 işçi darp edilerek gözaltına alındı. İşçilerin darp edilerek gözaltına alınması ardından Kocaeli Valisi soluğu Farplas patronunun yanında aldı. Yapılan görüşmenin sonucu ise ertesi gün açığa çıktı ve soğuk havaya, yağmura rağmen fabrika önünde direnen işçilerin çadır kurması yasaklandı. İşçiler hem patronun hem de kent idarecilerinin baskılarına rağmen Farplas fabrikası önünde direnmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE GÖZALTI SONRA İŞTEN ÇIKARMA”

Karstarlı açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verdi, “Farplas fabrikasında yaşananın bir benzeri Migros Depo’da yaşandı. Patronun ve kent yöneticilerinin adı değişiyor ama sonuç değişmiyor. Migros Depo’da insanca çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi için DGD-SEN’de örgütlenen işçiler kendilerini işyerine kapattı ve ertesi gün polis tarafından yapılan saldırı ile gözaltına alındılar. Polis saldırısının yaşandığı günün akşamında ise 300’e yakın Migros Depo işçisi işten çıkarıldı. İşçiler Migros Depo önünde direnmeye devam ediyor. 3 talep ile örgütlenen işçilere Migros ve Tuncay Özilhan’ın cevabı Farplas patronundan farklı olmadı. Önce gözaltı sonra işten çıkarma.

“BÜTÜN HALKI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Buradan Migros’un önünden bir kere daha sesleniyoruz. Migros Depo işçilerinin talepleri kabul edilsin ve atılan işçiler geri alınsın. Bu gerçekleşene kadar herkesi Migros’u boykot etmeye, boykotu yaymaya, Migros Mağazaları teşhir etmeye çağırıyoruz. Farplas Direnişinden Migros direnişine, Yemek Sepeti direnişinden Öztaş Çorap direnişine tüm halkı direnişlere sahiplenmeye, boykot çağrılarına katılmaya, her gün aratan yoksullaşmaya karşı bulunduğu her alanda ses çıkarmaya sokağa çıkmaya çağırıyoruz. Farplas’tan Migros’a Direnen İşçiler Yenilmezler. Birleşe Birleşe Kazanacağız”