11 Şub 2022 - 19:05- Gündem G: 11 Şub 2022 - 19:06

Emekçi sınıfı Migros’a karşı tek yürek! Bütün vatandaşları boykota çağırıyoruz

 Haklarını aradığı için işlerinden kovulan 250 Migros işçisi için ülke genlinde Migros boykotu başladı. İzmit Migros şubesi önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri konu ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Emekçi sınıfı Migros’a karşı tek yürek! Bütün vatandaşları boykota çağırıyoruz mask

Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verildi. İşçiler, taleplerine işten çıkarılanların geri alınmasını da ekleyerek eylemlerine devam ediyor. Ülke genelinde MİGROS’un işçilerine yaptığı muamele nedeni ile Migros’a boykot eylemi başladı. Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan MİGROS şubesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

PATRONLAR ASGARİ ÜCRETİN BİR KISMINA EL KOYMAYA ÇALIŞIYOR”

Açıklamayı Emek ve Demokrasi güçleri adına BES Şube Başkanı Yeliz Karstarlı gerçekleştirdi. Türkiye’nin uzun süredir bir ekonomik krizin ortasında olduğunu ifade eden Karstarlı, “Uzun zamandır süregelen yanlış ekonomi ve siyasi politikalar ile özelleştirmelerin sonuçlarını bu yılın başı itibariyle görmeye başladık. 2021 yılına ait asgari ücrete yapılan zam henüz daha çalışanların eline geçmeden eridi. Elektrik ve doğalgaz faturaları bir önceki aya göre yaklaşık 2 kat fazla gelmeye başlarken hem çalışanlar hem de esnaflar için borç batağı derinleşmeye devam ediyor. Yakıttan temel ihtiyaç giderlerine kadar her gün yeni zam haberleri ile uyanırken, çok sayıda işyerinden patronların asgari ücretin bir kısmına el koyma girişimi haberleri geliyor. Türkiye’nin her köşesinden halk kitlesel yürüyüşler ile başta faturalar olmak üzere artan yoksullaşmaya karşı harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ SINIFI DİRENİYOR”

Sözlerine devam eden Karstarlı, “İşyerlerinde ise işçiler hem artan yoksullaşmaya karşı hem de insanca çalışma koşuları talebi ile örgütleniyor. Trendyol çalışanlarının eylemleri ardından kuryelik yapan Scotty, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Yemek Sepeti çalışanları eylemlere başladılar. Yemek Sepeti çalışanlarının eylemleri bugün 11. Gününü geride bırakıyor. Lila Kağıt’tan Öztaş Çorap’a kadar her gün yeni bir işçi eylemi, grevi, direniş haberleri geliyor. Sendikasızlaşma ve yoksulluğa karşı işçi sınıfı yaratıcılığını kullanarak direniyor” dedi.

VALİ SOLUĞU PATRONUN YANINDA ALDI”

Kocaeli’deki Farplas fabrikasında yaşanan işçi kıyımına da değinen Karstarlı, “ Çayırova’da bulunan Farplas fabrikasında işçilerin Birleşik Metal İş sendikasına üye olması ile artan baskılar sonucu 150 işçi işten çıkarıldı. Fabrika içinde sendikalaşmayı önlemek için Farplas patronu onlarca taşeron şirket açtı. İşçilerin işten çıkarılmaya karşı fabrika içinde yaptıkları eyleme ise sabaha karşı onlarca çevik kuvvet ile saldırısı gerçekleşti ve 108 işçi darp edilerek gözaltına alındı. İşçilerin darp edilerek gözaltına alınması ardından Kocaeli Valisi soluğu Farplas patronunun yanında aldı. Yapılan görüşmenin sonucu ise ertesi gün açığa çıktı ve soğuk havaya, yağmura rağmen fabrika önünde direnen işçilerin çadır kurması yasaklandı. İşçiler hem patronun hem de kent idarecilerinin baskılarına rağmen Farplas fabrikası önünde direnmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCE GÖZALTI SONRA İŞTEN ÇIKARMA”

Karstarlı açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verdi, “Farplas fabrikasında yaşananın bir benzeri Migros Depo’da yaşandı. Patronun ve kent yöneticilerinin adı değişiyor ama sonuç değişmiyor. Migros Depo’da insanca çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi için DGD-SEN’de örgütlenen işçiler kendilerini işyerine kapattı ve ertesi gün polis tarafından yapılan saldırı ile gözaltına alındılar. Polis saldırısının yaşandığı günün akşamında ise 300’e yakın Migros Depo işçisi işten çıkarıldı. İşçiler Migros Depo önünde direnmeye devam ediyor. 3 talep ile örgütlenen işçilere Migros ve Tuncay Özilhan’ın cevabı Farplas patronundan farklı olmadı. Önce gözaltı sonra işten çıkarma.

BÜTÜN HALKI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Buradan Migros’un önünden bir kere daha sesleniyoruz. Migros Depo işçilerinin talepleri kabul edilsin ve atılan işçiler geri alınsın. Bu gerçekleşene kadar herkesi Migros’u boykot etmeye, boykotu yaymaya, Migros Mağazaları teşhir etmeye çağırıyoruz. Farplas Direnişinden Migros direnişine, Yemek Sepeti direnişinden Öztaş Çorap direnişine tüm halkı direnişlere sahiplenmeye, boykot çağrılarına katılmaya, her gün aratan yoksullaşmaya karşı bulunduğu her alanda ses çıkarmaya sokağa çıkmaya çağırıyoruz. Farplas’tan Migros’a Direnen İşçiler Yenilmezler. Birleşe Birleşe Kazanacağız” 

# Çayırova

11 Şub 2022 - 19:05 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Koç’a hayırlı olsun ziyareti mask
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Koç’a hayırlı olsun ziyareti
Mustafa Küpçü  kitabını imzalıyor   mask
Mustafa Küpçü  kitabını imzalıyor  
İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı mask
İMO’da 2 adaylı kongre heyecanı
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu mask
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu
Hürriyet’ten, Göçer’e hayırlı olsun ziyareti mask
Hürriyet’ten, Göçer’e hayırlı olsun ziyareti
“Kocaeli’de söz sahibi olmaya devam edeceğiz” mask
“Kocaeli’de söz sahibi olmaya devam edeceğiz”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL