Durdurulan araçta 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince TEM otoyolu üzeri Kocaeli geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada 185 paket halinde 110 kilo 260 gram skunk ve 4 paket halinde 4 kilo 740 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.