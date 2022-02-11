11 Şub 2022 - 20:09- Asayiş G: 11 Şub 2022 - 20:10

Durdurulan araçta 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurularak arama yapılan bir araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Durdurulan araçta 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince TEM otoyolu üzeri Kocaeli geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada 185 paket halinde 110 kilo 260 gram skunk ve 4 paket halinde 4 kilo 740 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

11 Şub 2022 - 20:09 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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