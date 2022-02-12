Kocaeli'de 4 kişi koronavirüse yenildi

Melahat Emine Surç

İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Raif Surç’un eşi Melahat Emine Surç (73) Covdi-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Melahat Emine Surç’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Mecbure Algüzey

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 111. Cadde adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Mustafa Faik Algüzey’in eşi Mecbure Alguzey (93) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mecbure Algüzey’in cenazesi Karabal Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Müzeyyen Duman

Derince Çınarlı Mahallesi Yücetürk Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Yaşar Duman’ın eşi Müzeyyen Duman (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Duman’ın cenazesi Yenice Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Şükriye Yılmaz

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Arslan Yılmaz’ın eşi Şükriye Yılmaz (84) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şükriye Yılmaz’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.