İnşaat Mühendisleri Odası’nda seçimin nasıl olacağı belli oldu!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 13’üncü Genel Kurulu bugün Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) gerçekleştirildi. Mevcut başkan Kahraman Bulut’un üç dönem kuralı nedeniyle aday olmadığı genel kurulda KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin aday oldu.

GENEL KURULDA ÜÇÜNCÜ ADAY ÇIKTI

Nurten Kuşçuoğlu asil adaylık için Divan’a başvuruda bulundu. Eski oda Başkanı Tolga Ok, “Herkesin aday olma hakkı sonsuzdur. 3700 üyenin adını yazmak kolay bir şey değil, alışık olduğumuz bir şey de değil. Blok listenin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Liste koysaydı ancak tek başına aday olmak istediğini söyledi. ” dedi. Kuşçuoğlu ise mevzuat gereği seçimin çarşaf liste yapılması gerektiğini aksi durumunda genel kurula itiraz hakkını kullanacağını belirtti. Bazı oda üyeleri çarşaf liste yapılması halinde seçimin çok uzun süreceğini ifade etti. Bazı oda yöneticileri ve üyeler Nurten Kuşçoğlu’nun da yönetim listesi yaparak blok listeli seçim olmasını talep etti.

“EKİBİN TEK SESLİ OLMASI LAZIM”

Çarşaf ve blok liste tartışmalarının ardından Divan, mevzuatı okurken 8 kişi blok liste olmasını reddetti. ‘Oy pusulalarında listeler ve boş liste olsun, isterse üyeler listeye kendileri isim yazsın, başka listeden isimler yazabilsin’ önergesine ise 5 kişi reddetti. Başkan Kahraman Bulut konuyla ilgili söz alarak, “Bütün şubeleri takip ediyoruz. Kahraman Bulut olarak gördüğüm, tecrübelerimize istinaden yönetim kurullarının 1954 yılında yasa taslağının tam tersine blok olması gerektiğini, Ankara merkez delegasyonunun ya çarşaf ya da nisbi olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Projelere göre oy kullanma zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu projeleri gerçekleştirmek ekip işidir. 7 tane şube başkanıyla da oturduk, yönetmelikte değişiklik önergesi verdik. Blok olarak ve tek sesle 2 yıl görev yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ankara’daki genel kurullar mesleğin bütününü ilgilendiriyor. 2 yıl Kocaeli’deki üyelere hizmet edecek ekibin tek sesli olması lazım. Çarşaf listede çok uyumlu çalışmadıklarını görüyoruz. Nurten Hanım’ın tekrar değerlendirmesini rica ediyorum” dedi.

“SEÇİMİN TEKRARLANMASI OLABİLİR”

Divan Başkanı Fatih Yazıcı “Arkadaşıma süre tutmasını istedim listeyi yazmak 8 dakika sürüyor. Yani çok zor. Merkez delegasyon listesini ayıracağız. Çünkü iki liste var. Merkez delegasyonu onaylarsa blok liste olabilir. Divan kararıdır. Bunun sonunda da seçimin tekrarlanması da olabilir” dedi. Önergede, ele yazılması veya blokların ayrılmadan kutucuk listeleri olarak yapılmasının teknik olarak yapılmamasından dolayı herkes istediği listeden istediğini silebilir, yerine istediğini yazabilir, beyaz ve turuncu dışında mavi listeye istediği listeyi yapılabilir şekilde açık şekilde yapılmasını önerdi. 2 ret ile önerge kabul edildi.

3 BİN 525 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI VAR

3 bin 525 üyesinin bulunduğu odanın genel kuruluna Mevcut Başkan Kahraman Bulut ve adayların yanı sıra İnşaat Mühendisleri Odası Kurucu Başkanı Keramettin Gençtürk ve oda eski başkanı Aykut Bozkurt, Bekir Güre, Abdurrahman Çuhadar, Tolga Ok, İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Cihan Bahadır, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Batuhan Bayındır ile üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Fatih Yazıcı, Divan Başkan Yardımcıları ise Ali Büyükkara, Abdullah Emin Erdin, yazmanlıklara ise Özge Korkmaz, İrem Nur Hazır seçildi.

“KOCAELİ’Yİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mevcut Başkanı Kahraman Bulut, “2020 yılında yapılan seçimler sonrası siz değerli meslektaşlarımızın teveccühü ve güveniyle yönetime seçilmenin onurunu yaşadık. Odamız, temsilcilikten şubeye dönüştüğü 1998 yıılından beri bugün 3 bin600’e yakın üyesiyle kentimizin en büyük meslek örgütlerinden ve ailelerinden bir tanesi haline gelmiştir. Yönetim kuruluna aday olacak olan çok kıymetli meslektaşlarıma ve ekip arkadaşlarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük aile meslektaşlarımızın her probleminin çözümünde gerekse Kocaelimizi ilgilendiren konularda çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Çözüm konusunda en önemli STK’lardan birisi olmuştur. Şehrimizin yönetimindeki ve ticari hayatta meslektaşlarımızın çok önemli etkileri olmuştur” dedi.

“KAZANAN İMO OLACAKTIR”

“Görev süresi içerisinde mesleğimizi, kentimizi insanımızı çok yakından ilgilendiren bir dizi çalışmalara imza attık” diyen Bulut, “Ülkemiz hem pandemi hem de ekonomik durumlardan dolayı çok zor günlerden geçiyor. Yatırımların durduğu bir dönemde işsizlik sarmalı her geçen gün biraz daha büyüyor. Özellikle diplomasını almış ancak mesleğe başlayamamış genç meslektaşlarımızın durumu bizi derinden üzüyor. Görev süresi içerisinde mesleğimizi, kentimizi insanımızı çok yakından ilgilendiren bir dizi çalışmalara imza attık. Sadece Kocaeli şubelerimize özel akıllı telefon uygulamasını kullanımınıza açtık. Mesleğimizi ilgilendiren her mecrada taşın altına elimizi koyduk, mesleğimizi güzelleştirecek her türlü organizasyonu için elimizden geleni yaptık. Pandemiden dolayı uzak kalsak da hep beraber olmaya çalıştık. Toplumsal ve meslek alanında yaşanan hak kayıplarımızı gidermek için birlikte olmamız çok büyük önem taşıyor. Hakkınızı helal ediniz. Seçimde kazanan İMO olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

“MESLEĞİMİZ BUDADI”

Bulut’un ardından konuşan İMO Kurucu Başkanı Keramettin Gençtürk, “İnşaat mühendisliği mesleği çok önemli bir meslek. Her şeyi biz yapıyoruz. Bütün mesleklerin altyapısın, üstyapısını planlayan, programlayan bizim meslek. Üzülerek söylemek istiyorum, biz mesleğimizi belki bizden kaynaklanan nedenlerden ötürü gerçek yerine koyamamış durumdayız. 43 yıllık inşaat mühendisiyim. Her gün mesleğimle ilgili her şeyi takip eden birisiyim. Davranış itibariyle iktidarlar meslek gruplarını, özellikle inşaat mühendislerini rakip kabul eder. Mesleğimizi böylece budadı. Süleyman Demirel inşaat mühendisiydi. Demirel, odadan ihraç edildi. Hükümetlerin mühendislere bakışı nedeniyle, odanın da tavrıyla ihraç edildi. Güçlü oda olmak için odanın gücünü üyeye pozitif olarak yansıtmak için, üyelerin kendisini iyi ve güçlü hissetmesi için mutlaka yasal düzenlenmelerin de buna yardımcı olması lazım” dedi.

“100 KİŞİYLE KONGRE YAPARSINIZ”

Katılımcı sayısını eleştiren Gençtürk, “Odalar muhalefet yapıyor diye bunun etkinliğini budayabilir mi? Budadı. Eğer, sizin lideriniz olmazsa, eleştirel hakkınız olmazsa yerelde ve genelde sizin mesleğinizle ilgili etkinliklerde, sizi baskıyla sindirecekse mesleğinizi nasıl geliştireceksiniz? Odayı güçlü kılmazsanız 3 bin 600 üyenin olduğu yerde 100 kişiyle kongre yaparsınız. Çünkü üye odayı hissetmiyor, varlığından bile haberi yok. Çünkü ekonomik olarak budanmış, mesleksel olarak tavır koyması açısından budanmış durumda. Bunu da eleştiri olarak kabul edin. Merkezi iktidar ya da yerel iktidarlar rahatsız olmasın diye mesleğinizle ilgili hiçbir olayda eylem sergilediğinizi görmedim. İnşaat mühendisleri her şeye burnunu sokmak, taraf olmak durumundadır. Ben böyle bir oda istiyorum” ifadelerinde bulundu.

“BİZ BAŞKAN SEÇMİYORUZ”

Kuşçuoğlu adaylığıyla ilgili, “Aday olmamdaki en baştaki sebep genel kurullarımızı, tüzüğümüze uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Çarşaf listeler her zaman blok listelerden daha demokratiktir. Bir başkan adayı çıkınca yönetimini tanımadan seçim yapmış oluyoruz. Demokratik anlamda blok listeyi çok doğru bilmiyorum. Bizim mevzuatımız çarşaf liste diyor. Bugüne kadar uygulanmamış olabilir, itirazlar da olmamış olabilir ama hepimizin bilmesinde fayda var. Yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimiyle ilgili olarak ayrı bir oy pusulası düzenlenmesi gerekiyor. Biz, başkan seçmiyoruz, yönetim kurulu adaylarını seçiyoruz. Seçildikten sonra kendi aralarında toplanırlar, başkan seçerler. Seçim usullerine dahil mevzuata aykırı bir uygulama çıkarsa uygulamada burada reddedeceğim. Genel kurula itiraz hakkını kullanacağım sonuna kadar” dedi.

MUTMAN PROJELERİNİ ANLATTI

İMO Adayı Utkan Mutman adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile tüm Kocaeli ilimizi eşit ağırlıkta temsil ettiğimizi düşünüyorum. Yönetim kurulumuz genç, dinamik ve yenidir. Yaş ortalamamız 34’tür. Yönetim kurulumuzda kamu, şantiye, proje, yapı denetim ve müteahhitlik gibi mesleğimizin icra edildiği alanlar temsil edilmektedir. Biz beyaz liste olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle mesleğimize meslektaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek amacıyla projeler geliştirdik. Bu projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Projelerimizden bahsederken komisyonlar, bilirkişilikler, protokoller gibi odamız tarafından yapılmış olan uygulamalardan bahsetmeyeceğim. Gerçekten yeni olacak projelerimizden bahsetmek istiyorum” dedi.

“FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Günümüz pandemi şartlarında birçok meslektaşımız homeoffice olarak çalışmaktadır” diyen Mutman, “Bu durum bazen meslektaşlarımızın iş görüşmelerinde sıkıntı oluşturabilmektedir. Bu nedenle meslektaşlarımızın ihtiyaç duydukları zamanda ofis çalışmalarını yürütebilecekleri, gerektiğinde müşterileri ile toplantı yapabilecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Biz bu projemizi Flex Ofis olarak isimlendiriyoruz. Flex Ofis projemiz sayesinde meslektaşlarımızın ofis ihtiyaçlarını kısa süreli rezervasyon yaparak çözmek hedefindeyiz. Meslektaşlarımız çok zorlu ortamlarda çalışmaktadır. Gece gündüz demeden çalışan meslektaşlarımızın odamız ortamında mola vererek dinlenebilecekleri, meslektaşları ile sohbet edecekleri, teknik kitap ve dokümanlara ulaşabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz. Dinamik Kafe olarak isimlendirdiğimiz bu projemiz ile şubemiz hizmet binasında meslektaşlarımızın bir araya geleceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Meslektaşlarımızın çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlerin çözümlerinde yardımcı olmak istiyoruz. Teknik Masa olarak isimlendirdiğimiz bu projemizin özellikle genç meslektaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Odanın daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Mutman, “Kamuda veya serbest çalışan meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini ve mesleki problemlerini paylaşacakları, tartışacakları ve ortak çözümün üretileceği çalıştaylar yapılacaktır. Bu çalıştaylar ile uygulamalarda birliğin sağlanması amaçlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında proje hesapları için birçok lisanslı program bulunmaktadır. Dolayısıyla meslektaşlarımızın her programa ulaşması pek mümkün değildir. Bu nedenle hesap kontrolü amaçlı olarak uluslararası kabul görmüş programların Flex Ofis içerisinde üyelerimizin kullanımına sunulması planlanmaktadır. Yazılım destek olarak adlandırdığımız bu projemiz ile kamudaki meslektaşlarımıza da kontrol edecekleri projeler için faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Özellikle 0-3 yıl deneyimli olan genç meslektaşlarımızın mesleki donanımlarını artırmak tecrübe kazandırmak amacıyla çeşitli kamplar düzenlenecektir. Danışma kurulu ile şubemizin katılımcı yönetim modeli daha da olgunlaşacak, odamızın bir kişi veya grubun odası olmadığı anlayışı daha güçlü bir şekilde devam edecektir” dedi.

“ŞAMAR YEMİŞ GİBİ İRKİLMEMİZE SEBEP OLDU”

KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin yaptığı adaylık konuşmasında, “Bu süreçte pek çok yeni meslektaşımızla tanışma, tanıdıklarımızda yeniden görüşme fırsatı yakalamak bizim şansımız oldu. Diğer yandan, genç meslektaşlarımızın bir kısmının işsiz, bir kısmının meslek dışı daha az nitelik gerektiren işlerde çalıştığını, mesleğini icra edenlerin çok düşük, hatta asgari ücret altında bile çalışmaya mecbur bırakıldığını, neredeyse çıktı parasına statik projelerin yapıldığını, yapı denetim şirketlerinin ancak kendini idame ettirebilme çabası içinde olduğunu, şantiye şefliklerinin çok düşük bedelle kâğıt üzerinde icra edildiğini, imalat faaliyeti yürüten meslektaşların artan maliyetler altında ezildiğini görmek de maalesef üzüntümüze üzüntü kattı ve şamar yemiş gibi irkilmemize sebep oldu.

“DOST MECLİSİNDEN ÖTEYE GEÇMEYECEKTİR”

Engin, sözlerinin devamında, “Bu sorunların çözümü için el birliği ile çözüm aramaktan ve birlikte hareket etmekten başka çaremiz de yoktur. Bu sebeple “birlik için değişim” sloganı ve “herkesin başkanı” olma gayesi ile yola çıktık. Eğer toplumun üyeleri dayanışma içinde, bir arada hareket edip aynı amaca odaklanırsa sorunların çözümüne ulaşmak mümkün olacaktır. Aksi takdirde sivil toplumun üyeleri topluluk olmaktan uzaklaşacak, rüzgârda savrulan yapraklar misali yığınlar haline gelecek, meslek odası faaliyetleri de odaya yakın olan bir grup insanın işlerinin halledildiği dost meclisinden öteye geçmeyecektir. Maalesef odamızın geldiği noktada budur ve bu durum sürdürülebilir değildir. Bu değişim sonucunda biz, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının bir gereği olarak 6 ayda bir tüm üyelerimizin davet edildiği toplantı düzenleyerek, geçmiş 6 ayda yürüttüğümüz oda faaliyetlerimizi açıklayıp, sonraki 6 aylık dönemde yapılacak faaliyetler ile ilgili üyelerimizle görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Projelerini anlatan Engin, “Sayısı günden güne artan genç meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve gelişimi için faaliyet yürütmek üzere odamız bünyesinde “İMO Genç” birimini kurarak gençlerimiz ile işbirliği içinde faaliyetler yürüteceğiz. Meslektaşlarımızın karşılaştığı teknik sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla, sorularını sorabileceği bir portal oluşturularak, sorunların çözümü için konusunda uzman akademisyen ve meslek erbaplarından destek alması odamız aracılığıyla sağlanacaktır. Kendi işini kurmak isteyen üyelerimiz için teknik ve hukuki destek odamız aracılığı ile sunularak girişimci üyelerimiz desteklenecektir. Meslektaşlarımız arasında kaynaşma ve dayanışmanın arttırılması amacıyla sportif ve kültürel organizasyonlar düzenleyeceğiz” ifadelerinde bulundu. Seçimler ise yarın 09.00’da oda binasında başlayacak.

SERKAN ENGİN YÖNETİMİ:

ASİL:

YEDEK:

MERKEZ DELEGELERİ:

UTKAN MUTMAN YÖNETİMİ:

ASİL:

YEDEK LİSTE

MERKEZ DELEGELERİ ASİL:

