Lokman Aydemir yönetimini tanıttı

620 üyenin bulunduğu Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın Olağan Genel Kurulu 19 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Kongrede Mustafa Kurt'un karşısına rakip olarak çıkan Lokman Aydemir yönetimini tanıtarak yönetimin tecrübesine dikkat çeken Aydemir adaylığını ilan etti. İzmit Kandıra yolu Çadır Restoranda oda üyeleri ile bir araya gelen Aydemir, yaptığı konuşmada, “Kocaeli'de 52 tane kooperatif var. Öncelikle birlik olacağız. Şoförler kooperatifi ile birlik olacağız. Esnaf birliğinin 55 bin üyesi var. Biz ticaret odasını ve odaları birleştireceğiz. Bu sayede bir birlik sağlayacağız” dedi.

7 KİŞİLİK YÖNETİM

Aydemir, “Ben şunu temin ediyorum ki siyasetçinin değil esnafın istediği başkan olacağız. Ortalıkta çok kirli bilgi var. Her ilçede çalışma yapacağız ve kirli bilgiye mahal vermeyeceğiz. Bizimle bu yolda 2. Başkan Latif İşçen, Yuvacık Kooperatif Başkanı Selim Koral, Alikahya Kooperatif Başkanı İsmail Parlak, Kartepe bölgesinde Cumhur Karakadılar ve bugün sağlık sebepleri ile aramızda bulunmayan Yaşar Çetin ve Hereke ve Dilovası Bölgesinde bir arkadaşımız bizimle birlikte olacak. 7 kişilik bir yönetim ekibinden oluşuyor. Bu yolda sizlerin de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.