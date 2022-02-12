12 Şub 2022 - 14:38- Gündem G: 12 Şub 2022 - 14:44

Lokman Aydemir yönetimini tanıttı

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Lokman Aydemir yönetimini tanıttı. Kısa bir konuşma yapan Aydemir, “Siyasetçinin değil esnafın istediği başkan olacağız” dedi
Lokman Aydemir yönetimini tanıttı mask

620 üyenin bulunduğu Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın Olağan Genel Kurulu 19 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Kongrede Mustafa Kurt'un karşısına rakip olarak çıkan Lokman Aydemir yönetimini tanıtarak yönetimin tecrübesine dikkat çeken Aydemir adaylığını ilan etti. İzmit Kandıra yolu Çadır Restoranda oda üyeleri ile bir araya gelen Aydemir, yaptığı konuşmada, “Kocaeli'de 52 tane kooperatif var. Öncelikle birlik olacağız. Şoförler kooperatifi ile birlik olacağız. Esnaf birliğinin 55 bin üyesi var. Biz ticaret odasını ve odaları birleştireceğiz. Bu sayede bir birlik sağlayacağız” dedi.

7 KİŞİLİK YÖNETİM

Aydemir, “Ben şunu temin ediyorum ki siyasetçinin değil esnafın istediği başkan olacağız. Ortalıkta çok kirli bilgi var. Her ilçede çalışma yapacağız ve kirli bilgiye mahal vermeyeceğiz. Bizimle bu yolda 2. Başkan Latif İşçen, Yuvacık Kooperatif Başkanı Selim Koral, Alikahya Kooperatif Başkanı İsmail Parlak, Kartepe bölgesinde Cumhur Karakadılar ve bugün sağlık sebepleri ile aramızda bulunmayan Yaşar Çetin ve Hereke ve Dilovası Bölgesinde bir arkadaşımız bizimle birlikte olacak.  7 kişilik bir yönetim ekibinden oluşuyor. Bu yolda sizlerin de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

# Dilovası, sağlık, Mustafa, Kartepe

12 Şub 2022 - 14:38 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Seçkin Eren - biz lokmanı yıllarca denedik trest ettik ondan hiç bir fayda görmrdik ve göremezdik kendine bile faydası olmmamıştır 92 kurtarayım derken daha çok çıkmaza sokmuştur ve lakin kendine bile faydası yoktur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 16:17
01

Metin Eren - eğer bu esnaf lokmanın eline kalmış ise vah bu esnafın haline arkadaslar be eskilerden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 16:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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