Muazzez Erdoğan ve Hüseyin Olcay çifti nikah masasına oturdu

Kocaeli’nin tanınmış isimlerinden olan ve birçok sivil toplum örgütünde görev alan Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Muazzez Erdoğan ve yine Kocaeli’nin tanınan ve sevilen avukatlarından olan, bey efendi kişiliği ile herkes tarafından takdir edilen Avukat Hüseyin Olcay ile dünya evine girdiler. Muazzez Erdoğan ile Hüseyin Olcay’’ı bu güzel ve özel gününde; dostları, arkadaşları, sevenleri ve aile yakınları yalnız bırakmadı. Dolphin Yunus Emre Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen nikâh merasiminde; Muazzez Erdoğan ile Hüseyin Olcay, çok mutlu oldukları görüldü. Gelen misafirlerle yakından ilgilenen Muazzez Erdoğan ve Hüseyin Olcay, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.