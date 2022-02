SOL Parti Kocaeli: Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmeli

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yeni sistem olan kademeli tarifenin ardından hem vatandaş hem de esnaf faturaların yüksekliği nedeniyle tepki gösterdi. SOL Parti İl Örgütü bugün İzmit Belediye İŞ Hanı önünde faturalar ve vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya partililer katılım sağlarken açıklamanın ardından parti il binasının önünde yüksek gelen faturalar nedeniyle dava açmak amacıyla imza toplamaya başladı. 24 Şubat’ta ülke geneli yapılacak basın açıklaması sonrası genel merkezde toplanan imzaların ardından adliyelere gidilerek elektrik şirketlerine dava açılacağı belirtildi.

“BU BÜYÜK EZİYETE SON VERİLMELİ”

Sol Parti İl Başkanı Ömer Budak “Halka ait olan her şeyi geri alacağız. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır” diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Türkiye ekonomiden siyasete derin bir kriz yaşıyor. Tek adam rejiminin yarattığı güvensizlik, kuralsızlık, belirsizlik ve keyfilik krizi daha da derinleştiriyor. Erdoğan’ın fantastik tezleri, TÜİK’in sahte verileri, bir NAS bir ÇİN modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi. Üç ayda dövizi de faizi de enflasyonu da yükseltip yeni zam ve vergilerle halkı soydular. Elektrik faturalarımız zamlarla iki üç katına çıktı. Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil; şirketlere haraç kesiyorlar! Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar! Bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir.

“BU BİR SOYGUNDUR”

Nasıl mı? Kamu kurumu olan EÜAŞ, zamlarla birlikte dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31.86 kuruştan satarken, halka gelen enerji bedeli 134.89 kuruş. Yani enerji şirketleri tarafından kamu fiyatının üzerine 4.23 kat ücret konuyor. Yani, enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL’lik fatura 25 TL’ye düşecektir. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil; şirketler için toplanan haraçtır. Bu pahalılık ve zamlara son vermenin bir yolu var, o da enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılması, enerji hizmetinin bir insan hakkı olarak görülerek devlet eliyle sunulmasıdır. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır! Dağıtım şirketlerinin bir ayda toplam abonelerden elde ettiği gelir 2021`de 19,7 milyar lira iken, 2022`de 42,2 milyar liraya çıkacak. Yani özel şirkeler her ay 22,5 milyar lira fazladan gelir elde ederken, aylık gelirleri de yüzde 114 artmış olacak. Yani son zamlarla birlikte toplamda yıllık 270 milyar ilave gelir elde etmiş olacaklar. Bir aylık karları ile bu memleketin gençlerinin sırtında bir yüke dönüşen KYK borçlarının tamamı 10 kere ödenir. Bir sonraki ayda ise 4 milyon öğrenciye yurt imkanı sağlanabilir. Bu bir soygundur.

“ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE HASTANELER KAMULAŞTIRILMALIDIR”

Özelleştirmelerle ülkemizin tüm kamu birikimleri haraç mezat satıldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden bu piyasa düzeni devam ettirilerek, şirket egemenliği korunarak çıkılamaz. Enerji şirketleri kamulaştırılmadan, bunun mücadelesi gerçekleştirilmeden bu zamlar geri alınamaz. Türkiye’nin krizden çıkışı için acil bir kamucu dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Yerli-yabancı sermayeye peşkeş çekilen, halka ait tüm varlıklar yeniden kamulaştırılmalıdır. Ekonomiden siyasete eğitimden sağlık sistemine kadar her alanda kamucu/toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak, özelleştirmelerle yağmalanan yandaş sermayeye peşkeş çekilen kamu malları yeniden kamuya iade edilmelidir. Eğitim ve sağlık her düzeyde parasız olmalı, özel eğitim kurumları ve hastaneler kamulaştırılmalıdır. Tüm halkımızı bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye; halka ait olan her şeyi geri almak için birleşmeye çağırıyoruz.”