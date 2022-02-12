12 Şub 2022 - 15:44- Asayiş G: 12 Şub 2022 - 15:47

Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, devriye attıkları sırada O.K. idaresindeki 34 BTU 629 plakalı Fiat marka hafif ticari araçtan şüphelendi. Ekipler, şüphelendikleri ve bir süre takip ettikleri, hızını giderek arttırmaya başlayan aracın durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü, polis ekiplerinin ‘Neden hızlı gidiyorsun?’ sorusuna yabancı uyruklu işçileri taşıdığını ve iş yerini açmak için hızlı gittiğini söyleyerek cevap verdi. Yapılan kontrollerde ise aracın zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü, hafif ticari aracın kayınpederine ait olduğunu söylese de ceza yemekten kurtulamadı. Sigortası olmayan hafif ticari araç ise polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına çektirildi.
# Darıca

12 Şub 2022 - 15:44 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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