Derince Mardin’i konuk ediyor

3.Lig 3.Grup temsilcisi Belediye Derincespor, bugün Mardin takımını konuk edecek. 13.00’te başlayacak maç Derince Stadı’nda oynanacak. Belediye Derincespor’un başarılı teknik direktörü Murat Parlak, konuk edecekleri Mardinspor maçını kazanıp Play-Off ateşini yakmak istediklerini ifade etti
7-8 play-off için yeter
Genç teknik direktör kritik maç öncesi şu şekilde konuştu: Sezonun ikinci yarısında 4 maç oynadık. Bu takımlar üst sıralardaki rakiplerimizdi. Tüm maçlarda iyi mücadele ettik, pozisyon üstünlüğü de bizdeydi. Dokuzuncu sıradayız ancak üstteki takımlarla aramızda çok puan farkı yok. Önümüzde 13 maç var. Bu maçların 7-8’ini kazandığımızda Play-Off kalacağımızı düşünüyorum.
3 sakatımız var
Sezonun ilk yarısında bu seriyi yapmıştık, inşallah şimdi de yaparız. 2 oyuncumuz sakattı, geçen hafta bu oyunculara Melih de eklendi. Yerlerine oynayacak olan futbolcularımız da ellerinden geleni yapacaktır. Moralimiz ve özgüvenimiz yüksek. Zaman zaman gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu aşmak için de her türlü çalışmaları yapıyoruz. İddialıyız, Mardinspor karşısında kazanmak istiyoruz. N Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.