Kocaelispor’a “İYİ” destek !

İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Yavuz Dursun, Nebiye Demirtaş, Nihal Kupşi, Umutcan Turgun, Erol Derin Kadın Politikalarından Özgül Alpay ile birlikte Kocaelispor Körfez Brunga tesislerinde Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, teknik ekip ve futbolcuları ziyaret etti.
Kocaelispor bizim ruhumuzdur
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz; “Son haftalarda kötü sonuçlar alan Kocaelisporumuzu Körfez Brunga tesislerinde antrenmanda ziyaret ederek moral verdik. Kocaelispor bizim ruhumuz. Birlikte heyecanlanıp, birlikte sevinip üzüldüğümüz çatımız. Biz sahip çıktığımız zaman kötü günler daha çabuk geçer. İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı olarak takımımızı antrenmanda ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğumuzu ilettik. Bu takım buralara çok zorlu yolları aşarak geldi. Takımımıza sonuna kadar inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.