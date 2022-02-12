12 Şub 2022 - 16:37- Spor G: 12 Şub 2022 - 16:38

Çerkeşli’de potalar da tamam
Çerkeşli’de potalar da tamam mask

Kocaeli’nin spor alt yapısını güçlendirmek amacıyla bir yandan amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de sporun çıtasını yükseltiyor. Sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla kırsal mahallere de spor hizmeti götüren Büyükşehir, bu bağlamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı’nın hemen yanına inşa ettiği basketbol ve voleybol sahasının yapım çalışmalarında sona geldi. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce çevre istinat duvarları inşa edilmiş ve zemine dökülen betonun ardından sahanın asfalt kaplaması tamamlanmıştı. 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası

12 Şub 2022 - 16:37 - Spor

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