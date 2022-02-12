Yuvam Akarca zamların geri çekilmesini istiyor

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar her kemisin gündeminde. Fahiş fiyatlar yüzünden sıkıntı yaşayan vatandaşların zam tepkileri gün geçtikçe artıyor. İzmit Yuvam Akarca yerleşkesi içinde Toplu Yapı Yönetim uhdesinde 12 bölge 3803 konut ve takriben 16 bin kişinin ikamet ettiği söyleyen Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Adem Elbaş “Şahsımın yönetim kurulu başkanı olduğum 2’nci Etap 11’inci bölge, 12 bloklu 648 daireli yapıda 24 adet asansör, 12 adet merkezi sistemli kazanı ile yüksek katlı bloklar olması dolayısıyla 12 adet su hidraforlarına ait ortak 12 adet elektrik saati bulunmakta. 2021 Aralık ayında 24 bin 169 TL gelen elektrik faturası 2022’nin ocak ayında 38 bin 416 TL, 2022 Şubat 58 bin 565 TL'lik faturalar ile doğalgaz ait 12 adet saate 2021 Aralık ayında 219 bin 896 TL, 2022 Ocak 388 bin 768 TL'lik faturalar geldi” dedi.

“BU BÜTÇE İLE GÖTÜRÜLMEYECEĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Elbaş, “2022 Şubat ayında doğalgaz faturalarımız Şubat 18 gibi okunup bu aya ait faturalarda daha yüksek oranda zamlar eklenerek gelecektir. Bölge temsilciler kurulumuzun her yıl aralık aylarında yaptığımız, bir sonraki yani 2022 mali bütçemizde aidatlarımızı bir miktar artırarak işleme konmuş, ancak yukarıda belirtmiş olduğumuz aşırı elektrik ve doğalgaz zamları bu bütçe ile götürülmeyeceğini görüyoruz. Bölge yönetim kurumlarımız ek bütçeler yaparak bir nebze olsun ödemeleri yapabilsin” ifadelerini kullandı.

“HAK ETMEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALIYORUZ”

Elbaş son olarak, “Ek bütçelerimizle de ödemelerimizde gecikmeler olacağı için aksayan ödemelerimizin yaz aylarında gecikmeleri ile ödenmesi ve gazlarımızın kesilmemesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili diğer kuruluşlarla görüşmeler yapma çabası içindeyiz. Birde aidatlara yapılan zamlarla ilgili bazı sakinlerimizin hak etmediğimiz eleştirilerine maruz kalıyoruz. Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlarla ilgili, ilgililere seslenerek yasal haklarımızın saklı kalması kaydı ile elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilmesi veya bizlerin yararına olacak makulde indirim yapılması istiyoruz” şeklinde konuştu.