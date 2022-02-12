Sezer, Fen Lisesi’nin başarılı 2 öğrencisinin ismini sınıflara astı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Öğrenciysen" projesi kapsamında Gölcük Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Lisenin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Okul Müdürü Hasan Kılıç, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte Başkan Sezer, tecrübelerini aktardığı öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

İSİMLERİ SINIFLARA VERİLDİ

Sohbetin ardından okulda incelemelerde bulunan Başkan Sezer, robotik kodlama sınıfında öğrencilerin çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Birliktelikte 2021 YKS sınavında, TYT Türkiye 319'uncusu olan Cemre Nur Aydın ve AYT Sayısal Türkiye 307’ncisi olan Muhammet Eren Özoğlu’nun başarılarının öğrencilere örnek olması için birer sınıfa isimleri verildi. Öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar, isimlerinin verildiği sınıflara Başkan Sezer tarafından asıldı.