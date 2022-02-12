Bağımsız Fotoğrafçılar, Kaya’nın fotoğraflarına hayran kaldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz Cuma akşamı düzenlediği etkinlikte, Dernek Başkanı Kemal Kaya’nın ‘MİX’ adlı fotoğraf sunumunu izledi. Kalabalık bir izleyici tarafından takip edilen sunumda Kaya, dünyanın çeşitli ülkelerinden derlediği fotoğrafları fotoğraf tutkunları ile paylaştı. İzleyicilerin hayran kaldığı sunumun sonunda, soru-cevap kısmı başladı ve sunum alkışlarla sona erdi.