Kocaeli Müzesi konferansları başladı

Kocaeli Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ev sahibi Müze Müdürü Serkan Gedük’ün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurul Müdürü Eda Karaca, Onur Kamiloğlu, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ayşe Tuba Ökse, bölüm hocalarından Ayşe Çalık Ross, Tarihçi Yavuz Ulugün, SEKA Kağıt Müzesi Uzmanı Salim Saraç, farklı üniversitelerden öğrenciler ve Yahya Kaptan Atılım Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

‘İZMİT KÖRFEZİ’NDEKİ YERLEŞİM COĞRAFYASI’

Programın ilk konuğu olan Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ayşin Konak, İzmit Körfezi üzerinde yapılan araştırmalar kapsamında tarihi süreçteki jeolojik altyapının verdiği bilimsel sonuçların arkeolojik veriler ile harmanlanarak bölge yerleşim coğrafyasına olan katkıları ‘Arkeolojik ve Jeolojik Veriler Işığında İzmit Körfezi’ndeki Yerleşim Coğrafyası’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.