12 Şub 2022 - 16:42- Ekonomi G: 12 Şub 2022 - 16:43

MediaMarkt, 41 Burda AVM’de yeni mağazasını açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 1.500 metrekarelik yeni mağazasını 41 Burda da açtı. On binlerce ürünün yer aldığı mağazada açılışa özel fırsatlar büyük ilgi çekti
MediaMarkt, 41 Burda AVM’de yeni mağazasını açtı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Açılışa katılan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar “Açtığımız her yeni mağaza ile müşteri deneyimini daha da üst seviyeye çıkartmak ve tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. 41 Burda AVM’deki yeni mağazamızda da İzmitli teknoloji severlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Müşterilerimizi merkeze alan hem satış öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

25 KİŞİLİK İSTİHDAM

3 bin çalışanı ve 200 bin metrekarenin üzerinde satış alanıyla Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2022 yılında da mağaza açılışlarını İzmit’te yer alan 41 Burda ile devam ettiriyor. 1.500 metrekarelik mağaza açan MediaMarkt, yaklaşık 25 kişilik bir istihdam da sağlayacak. İzmit’te 2 mağazası bulunan MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı 41 Burda AVM’deki yeni mağazasında açılışa özel kampanyasını gerçekleştirdi. İzmitli teknoloji severler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

 

12 Şub 2022 - 16:42 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.609.110 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MediaMarkt, 41 Burda AVM’de yeni mağazasını açtı mask
MediaMarkt, 41 Burda AVM’de yeni mağazasını açtı
Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Bakan Dönmez'den ilk açıklama mask
Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Bakan Dönmez'den ilk açıklama
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı mask
Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO'da paylaşıldı
Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi ödüllendirildi mask
Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi ödüllendirildi
Büyükakın: Millete hizmetkarlığı AK Partili belediyelerimiz yapıyor mask
Büyükakın: Millete hizmetkarlığı AK Partili belediyelerimiz yapıyor
Kale Kilit bayileri ile Sapanca’da buluştu mask
Kale Kilit bayileri ile Sapanca’da buluştu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL