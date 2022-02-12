MediaMarkt, 41 Burda AVM’de yeni mağazasını açtı

Açılışa katılan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar “Açtığımız her yeni mağaza ile müşteri deneyimini daha da üst seviyeye çıkartmak ve tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. 41 Burda AVM’deki yeni mağazamızda da İzmitli teknoloji severlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Müşterilerimizi merkeze alan hem satış öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.
25 KİŞİLİK İSTİHDAM
3 bin çalışanı ve 200 bin metrekarenin üzerinde satış alanıyla Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2022 yılında da mağaza açılışlarını İzmit’te yer alan 41 Burda ile devam ettiriyor. 1.500 metrekarelik mağaza açan MediaMarkt, yaklaşık 25 kişilik bir istihdam da sağlayacak. İzmit’te 2 mağazası bulunan MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı 41 Burda AVM’deki yeni mağazasında açılışa özel kampanyasını gerçekleştirdi. İzmitli teknoloji severler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.