‘Ölüm Yokuşu’nda kardeşini kaybeden Sönmez acısını Hürriyet ile paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 9 Şubat’ta Santral yokuşundaki kazada hayatlarını kaydeden Murat Sönmez ve Dilek Sönmez çiftinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileyi Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Hürriyet, aileye başsağlığı diledi.
SEYİRCİ KALANLAR ARTIK ÖNLEM ALSIN
Başkan Hürriyet ile üzüntüsünü paylaşan Murat Sönmez’in kardeşi Ömer Sönmez, “Yıllardır burası ölüm rampası olarak geçiyor. Neredeyse her ay bir kaza meydana geliyor. Bu sefer de bizim canımız yandı. Gerekli önlemler uzun süredir alınmıyor. Artık başkalarının canı yanmasın istiyoruz. Burayı görmezden gelenler, kaza olmasına sadece seyirci kalanlar önlem almalı. Bu tedbirsizlik yüzünden başka aileler yok olmasın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kapatin - Boş boş acı paylasmayin bu yolu kapatın..Hatalı yol 20 kişiyi öldürdü daha 20 kişinin daha ölmesini mi bekliyorsunuz ..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.