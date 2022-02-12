‘Ölüm Yokuşu’nda kardeşini kaybeden Sönmez acısını Hürriyet ile paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 9 Şubat’ta Santral yokuşundaki kazada hayatlarını kaydeden Murat Sönmez ve Dilek Sönmez çiftinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileyi Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Hürriyet, aileye başsağlığı diledi.

SEYİRCİ KALANLAR ARTIK ÖNLEM ALSIN

Başkan Hürriyet ile üzüntüsünü paylaşan Murat Sönmez’in kardeşi Ömer Sönmez, “Yıllardır burası ölüm rampası olarak geçiyor. Neredeyse her ay bir kaza meydana geliyor. Bu sefer de bizim canımız yandı. Gerekli önlemler uzun süredir alınmıyor. Artık başkalarının canı yanmasın istiyoruz. Burayı görmezden gelenler, kaza olmasına sadece seyirci kalanlar önlem almalı. Bu tedbirsizlik yüzünden başka aileler yok olmasın” dedi.