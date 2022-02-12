12 Şub 2022 - 20:30- Gündem G: 12 Şub 2022 - 20:43

Çiller’in eski kurmayları yeni parti söylentilerini değerlendirdi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki iddialar artıyor. Çiller’in avukatı, iddianın gerçek olmadığını söylese de siyaset arenasında şu sıralar Tansu Çiller’in parti kurma çalışmalarına başladığı konuşuluyor

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
Çiller’in eski kurmayları yeni parti söylentilerini değerlendirdi mask
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Türk siyasi tarihinin ilk ve tek kadın Başbakanı olarak anılan ve 1993-1996 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten eski DYP’nin eski İl Başkanı Tansu Çiller’in yeniden parti kuracağı söylentilerinin artması, eski kurmayları tarafından da yorumlandı. Genel kanı ise Tansu Hanım’ın nabız yokladığı ve başarılı olamayacağı yönünde. Tansu Çiller’in avukatı, parti kurulması konusunun gerçeği yansıtmadığını söylese de bir yandan da parti kurma cabalarının ve görüşmelerinin devam ettiği konuşuluyor. Bu durumu Tansu Çiller’in görevde olduğu dönemlerde birlikte çalıştığı eski siyasetçilere sorduk.

“BU YAŞTAN SONRA SİYASET DÜŞÜNMEM”

Ali Genç (Eski İl Başkanı): Bu yaştan sonra ben pek siyaset düşünmem. Herkes kendi derdinde. Benim Tansu Hanım’ın yeni partisiyle ilgili bir düşüncem yok. Bir sürü yeni parti kuruldu zaten. İzleyip göreceğiz.

“TANSU ÇİLLER İLE İŞİM OLMAZ”

İbrahim Artvinli (Eski Milletvekili): Kocaeli geçmiş dönem milletvekili İbrahim Artvinli, “Biz o defteri kapattık, ne bu dünyada ne ahirette Tansu Çiller ile işimiz olur” yorumunda bulundu.

“KARŞILIK BULACAĞINI SANMIYORUM”

Metin Gürsoy (Eski İl Başkanı): Tansu Hanım’ın genel başkanı olmasında en büyük rolü oynayan benim. Ama istediğimiz gibi çıkmadı. Denize düşen yılana sarılır. Ufak oyların bile değerli olduğunu biliyoruz. Meral Hanım’a gelen oyları kesecektir, bu partinin kurulmasındaki hesap bu. Tansu Hanım benimle temas kuramaz zaten. Muhtemelen yoklama yapılıyor. Fazla karşılık bulacağını sanmıyorum.

“YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM”

Kazım Dinç (Eski Bakan): Tansu Çiller’in başbakanlık yaptığı dönemde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Kazım Dinç, “Şu ana kadar bir bilgim yok. Parti kuracağını duymadım. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum” yorumunda bulundu.

“BAŞARSAYDI BAŞBAKANLIKTA BAŞARIRDI”

İsmail Kalkandelen (Eski Milletvekili): Ben yeni duydum. Bir yorum yapmayacağım ama başaramaz. Başarsaydı başbakanlıkta başarırdı. Parti liderliği kolay değil. Zaten parti enflasyonu var.

# sağlık, Kadın

12 Şub 2022 - 20:30 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Bülent Ekinci

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