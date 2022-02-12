Bakan Koca güncel vaka ve vefat sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Şubat verilerine göre, 448 bin 347 test yapıldı. Son 24 saatte, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Bugün 73 bin 526 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım” dedi.