Mehmet Altıparmak: Önemli olan 3 puandı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1’lik Balıkesirspor galibiyetinin ardından 3 puanın önemine vurgu yaptı.
DAHA AZ POZİSYONA GİRSEK DE KAZANDIK
Balıkesir deplasmanından zor da olsa 3 puanı çıkaran Kocaelispor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak maçın ardından şu şekilde konuştu: Geçen hafta oynadığımız Boluspor maçında belki mağlup olduk ancak çok iyi mücadele etmiştik, çok da pozisyonumuz vardı. Balıkesir karşısında daha az pozisyona girsek de kazanan taraf olduk.
HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN
Bu mücadeleyi yapan ve kazanan bütün takımı kutluyorum. Oynayan, oynamayan, bizimle birlikte olmayıp Kocaeli'de kalan bütün oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. En azından taraftarımıza bir armağan hediye etmiş olduk. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Daha adaptasyon sürecindeyiz ama en önemli şey üç puandı ve biz bunu aldık. Hepimize hayırlı olsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.