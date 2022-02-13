Alikahyaspor Süper Amatör’de! “1-6”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Alikahyaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk olduğu İzmit Yenimahalle’yi 6-1 mağlup etti ve grup şampiyonu olarak adını Süper Amatör Lig’e yazdıran ilk takım oldu. Alikahya ekibine şampiyonluğu getiren golleri Umut (2), Tevrat, Muhammed, Mert ve Samet kaydetti.

BAŞKAN İSMAİL PARLAK’TAN KUTLAMA

Büyük başarının mimarı, Kocaelispor Kulübü eski yöneticilerinden, Alikahyaspor Kulübü Başkanı, Alikahya bölgesine şampiyonluğu getiren teknik kadroya, futbolculara, yönetici arkadaşlarına, Alikahlılara ve sporcu ailelerine teşekkür etti. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan Süper Alikahya gece boyunca şampiyonluğu doyasıya kutladı. Grubun diğer maçlarında Çerkeşli sahasında Bahçecik’i 5-2, Çamçukur da Yazlıkspor’u 3-0 mağlup etti. D Grubu’nda Menderes Gençlik ve Çerkeşli’nin Play-Off oynaması kesinleşti.

1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Alikahya Bel.

15

14

1

0

51

8

43

2.

Çayırova Menderes

15

12

0

3

42

8

36

3.

Çerkeşlispor

15

11

2

2

48

16

35

4.

Bahçecikspor

15

8

0

7

42

30

24

5.

Yazlıkspor

15

8

0

7

34

36

24

6.

Çamçukurspor

15

7

1

7

38

26

22

7.

Yenimahalle

15

6

0

9

32

38

18

8.

Acısu Bel.

15

5

0

10

19

66

15

9.

41 Karadeniz

14

0

0

14

0

42

-6

10.

Mustafapaşa

14

0

0

14

0

42

-6



15. HAFTA SKORLARI

Çerkeşlispor

5 - 2

Bahçecikspor

Çamçukurspor

3 - 0

Yazlıkspor

Yenimahalle

1 - 6

Alikahyaspor



16. HAFTA PROGRAMI – 16 ŞUBAT – 19.00

Ç. Menderes

Acısu Bel.

Bahçecikspor

Çamçukur

Yazlıkspor

Alikahya Bel.