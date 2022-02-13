Alikahyaspor Süper Amatör’de! “1-6”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Alikahyaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk olduğu İzmit Yenimahalle’yi 6-1 mağlup etti ve grup şampiyonu olarak adını Süper Amatör Lig’e yazdıran ilk takım oldu. Alikahya ekibine şampiyonluğu getiren golleri Umut (2), Tevrat, Muhammed, Mert ve Samet kaydetti.
BAŞKAN İSMAİL PARLAK’TAN KUTLAMA
Büyük başarının mimarı, Kocaelispor Kulübü eski yöneticilerinden, Alikahyaspor Kulübü Başkanı, Alikahya bölgesine şampiyonluğu getiren teknik kadroya, futbolculara, yönetici arkadaşlarına, Alikahlılara ve sporcu ailelerine teşekkür etti. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan Süper Alikahya gece boyunca şampiyonluğu doyasıya kutladı. Grubun diğer maçlarında Çerkeşli sahasında Bahçecik’i 5-2, Çamçukur da Yazlıkspor’u 3-0 mağlup etti. D Grubu’nda Menderes Gençlik ve Çerkeşli’nin Play-Off oynaması kesinleşti.
1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Alikahya Bel.
15
14
1
0
51
8
43
2.
Çayırova Menderes
15
12
0
3
42
8
36
3.
Çerkeşlispor
15
11
2
2
48
16
35
4.
Bahçecikspor
15
8
0
7
42
30
24
5.
Yazlıkspor
15
8
0
7
34
36
24
6.
Çamçukurspor
15
7
1
7
38
26
22
7.
Yenimahalle
15
6
0
9
32
38
18
8.
Acısu Bel.
15
5
0
10
19
66
15
9.
41 Karadeniz
14
0
0
14
0
42
-6
10.
Mustafapaşa
14
0
0
14
0
42
-6
15. HAFTA SKORLARI
Çerkeşlispor
5 - 2
Bahçecikspor
Çamçukurspor
3 - 0
Yazlıkspor
Yenimahalle
1 - 6
Alikahyaspor
16. HAFTA PROGRAMI – 16 ŞUBAT – 19.00
Ç. Menderes
Acısu Bel.
Bahçecikspor
Çamçukur
Yazlıkspor
Alikahya Bel.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.