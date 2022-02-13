Pastacılar’da iki adaylı kongre

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şekerleme, Dondurma İmalatı Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak hem katılımın daha yüksek olmasının istenmesi hem de bakanlıkla yazışmaların geç kalması nedeniyle kongre 14 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

İKİ ADAYLI KONGRE

Saat 11.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacak kongrede odanın 25 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz bir kez daha aday oldu. Yılmaz’ın karşısına ise bir isim daha adaylığını açıkladı. İki adaylı kongrede jeoloji mühendisi ve iş adamı olan Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel de adaylığını açıkladı.