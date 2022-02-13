Pastacılar’da iki adaylı kongre

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şekerleme, Dondurma İmalatı Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak hem katılımın daha yüksek olmasının istenmesi hem de bakanlıkla yazışmaların geç kalması nedeniyle kongre 14 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
İKİ ADAYLI KONGRE
Saat 11.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacak kongrede odanın 25 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz bir kez daha aday oldu. Yılmaz’ın karşısına ise bir isim daha adaylığını açıkladı. İki adaylı kongrede jeoloji mühendisi ve iş adamı olan Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel de adaylığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.