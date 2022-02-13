Büyükakın: "2023 yılının ilk aylarında Metro hattının ilk kısmı işletmeye alınacak"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma toplantısında Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Projesi’nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin ortaya koyduğu Metro projemiz, ilgili diğer kamu yatırımlarıyla altı milyar TL’yi buldu. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile bakanlığımızın tüm yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Metro projesi bir taraftan hızlı bir şekilde ilerlerken kullanılacak araçların siparişleri de verildi. Bu yılın ağustos ayı gibi ilk araçlar gelecek ve daha sonra araçların test sürüşleri başlayacak. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023 yılının ilk aylarında hattın bir kısmı işletmeye alınacak" dedi.
Metro projesinin çok önemli bir yatırım olduğunun da altını çizen Başkan Büyükakın, "Gebze’miz için çok önemli olan Metro projesi, OSB’lerden başlayacak ve Darıca ilçemize kadar ulaşacak. 11 istasyon, depo sahası ve 20 adet şaftta çalışmalar devam ediyor. O projede emeğini ortaya koyan tüm çalışanlara da bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma toplantısında Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Projesi’nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin ortaya koyduğu Metro projemiz, ilgili diğer kamu yatırımlarıyla altı milyar TL’yi buldu. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile bakanlığımızın tüm yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Metro projesi bir taraftan hızlı bir şekilde ilerlerken kullanılacak araçların siparişleri de verildi. Bu yılın ağustos ayı gibi ilk araçlar gelecek ve daha sonra araçların test sürüşleri başlayacak. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023 yılının ilk aylarında hattın bir kısmı işletmeye alınacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
2023'te Inşallah - Ne bereketli yıl 2023.Her şey 2023'te açılacak, hazır olacak, hizmete girecek, şahlanacak, arı gibi uçacak, kelebek gibi konacak.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.