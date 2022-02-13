13 Şub 2022 - 12:47- Spor G: 13 Şub 2022 - 12:49

İsmet: Bazı şeyleri kırdık
İsmet: Bazı şeyleri kırdık mask

Kocaelispor’un başarılı kalecisi, Balıkesirspor maçında kurtardığı penaltı ile takıma üç puanı getiren isimlerin başında olan İsmet 2-1’lik galibiyetle bazı şeyleri kırdıklarını belirtti.

KONTROL BİZDEYDİ

İsmet maçın ardından şu şekilde konuştu: Oyun başından itibaren kontrol bizdeydi. Talihsiz bir gol yedik. Ancak şöyle bir hissiyatım vardı. Bir tane gol yesem bile takım arkadaşlarım 2 tane atacaktı. Golden sonra gardımız biraz düştü ancak geri dönmesini bildik. Bu kaos ortamından kurtulmak için galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Çünkü psikoloik olarak çok düşmüştük. Sanki kalemize gelen her top gol olarak hissi bizi aşağı doğru çekmeye başlamıştı. Bence çok anlamlı ve güzel bir galibiyet oldu.

ÜSTLERE TIRMANACAĞIZ

Kocaelispor’un camiasının yeri asla buralar değil. Hayatlarının mutluluk şekillerini bize göre yönlendiren insanlar var, tabii ki bu desteğin bir karşılığı olmak zorunda. Tepkileri de anlıyoruz, hepsini kabul ediyor ve cebimize eksiklerimizi koyuyoruz.  Allah nasip ederse bundan sonra üstlere doğru tırmanacağız, kendimizi geliştirmek anlamında her şeyi yapacağız.

CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİLER

Soyunma odasına 1-0 geriye girdiğimizde umutsuzluk üzerimize çökmedi aslında. Maçı çevireceğimizi içeride biliyorduk. Günün en anlamlı konusu buydu bence. Balıkesirspor alt sıralarda, zor durumda diye düşünülebilir ancak bu ligde kimsenin bir garantisi yok. Rakibimizde de iyi oyuncular var, yıllarca bu liglerde mücadele etmişler ve bir bakıma son kozunu bizim maçta sahaya sürdüler. Canla başka mücadele ettiler. Onları da kutluyorum.

ANORMAL BİR DURUM

Eklerimiz var, düşeceğiz, kalkacağız, tepkiler göreceğiz ama ayağa kalkacağız. Böylesi ortamlar da bizim gibi genç futbolcular için büyük tecrübe oluyor. Zaman zaman Korcan abi, zaman zaman ben oynuyorum. Anormal bir durum oluşuyor. Ortada top kalıyor, adam topa ayağını sallıyor, top kalenin çok enteresan yerlerine gidiyor.

NASIL BİR İMTİHAN

Nasıl bir imtihan, nasıl bir sınav… Balıkesir maçında da bazı şeyleri kırdık.Aynı sezon içinde iki Balıkesir maçında iki penaltı kurtardım. Kariyerim açısından da ilginç bir durum bu gerçekten. Kaleci hocamızla dersimize iyi çalıştık. Son ana kadar bekledim. Çizgi ihlalim var mı yok mu bilmiyorum ama şükürler olsun ki penaltıyı kurtardım. Galibiyet taraftarımıza armağan olsun.
# Kocaelispor

13 Şub 2022 - 12:47 - Spor

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