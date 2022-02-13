İzmit Belediyesi koordinatörlerinden esnafa nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi Koordinatörleri saha programlarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın ile İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Esnafı dinleyen koordinatörler gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
ESNAFA HEDİYE TAKDİM ETTİLER
İzmit Belediyesi Koordinatörleri ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek çarşı esnafına hayırlı kazançlar diledi. Esnaflar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan dolayı başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Koordinatörler, ziyarette esnafa hediye takdiminde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.