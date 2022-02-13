İzmit Belediyesi koordinatörlerinden esnafa nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi Koordinatörleri saha programlarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın ile İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Esnafı dinleyen koordinatörler gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ESNAFA HEDİYE TAKDİM ETTİLER

İzmit Belediyesi Koordinatörleri ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek çarşı esnafına hayırlı kazançlar diledi. Esnaflar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan dolayı başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Koordinatörler, ziyarette esnafa hediye takdiminde bulundu.