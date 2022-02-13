Türkiye Romanlar Günü etkinlikleri festival havasında geçecek 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu, 14 Mart Türkiye Romanlar Günü nedeniyle Kocaeli’nde ortak bir program düzenleyecek. 13 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda Roman ve Roman Derneklerinin yöneticileri ile üyeleri katılacak. Gerçekleştirilecek olan etkinliklerde toplu sünnet, nikah, konser ve katılımcılar için keman eğitimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Programın festival havasında geçmesini dilediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, “14 Mart 2010 yılında başlayan Roman açılımıyla birlikte, 2015 yılında 14 Mart Türkiye Romanlar Günü olarak ilan edildi. Biz arzu ediyoruz ki önümüzdeki 14 Mart’taki Roman gününü Kocaeli’de bir festival, bir bayram havasında kutlayalım. Bu noktada değerli dernek başkanlarımızdan böyle bir talep geldiğinde, bunu Kocaeli’de yapalım talebi geldiğinde biz belediye olarak dün olduğu gibi ve bundan sonra da olacağı gibi sadece şunu söyledik, ‘Siz ne yaparsanız biz her türlü desteğe hazırız’ dedik. Bir araya gelmenin, birlikte olmanın en güzel şeyi birbirimizden haberimiz oluyor. İnsanlar sevinçlerini birlikte yaşarlarsa, sevinçler katlanır. Kederi paylaşırlarsa keder azalır ve bir sonuca varır” dedi.

BU ÖZEL GÜNÜN ÖNEMİNİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEMİZ GEREKİYOR

Romanları en güzel şekilde tanıtacaklarını söyleyen Roman Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Türkiye’de 14 Mart 2010 tarihinde cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemde ciddi bir Roman açılımı gerçekleştirmiş olup, önemli bir aşama kaydedilmiştir. Talebimiz üzerine, 14 Mart 2015’te ilk kez Türkiye Romanlar Günü’nü Çanakkale’de cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. 14 Mart’ın her yıl hem kendi derneklerimiz hem de kamu tarafından çok iyi bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bu özel günün önemini çok güzel bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Amacımız Romanları en iyi şekilde tanıtmak” diye konuştu.