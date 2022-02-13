İzmitliler Sevgililer Gününü coşkuyla kutlayacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında Sevgililer Günü için kalpli figürler hazırlayarak vatandaşlara hatıra fotoğrafı çekilebilecek alanlar oluşturdu. Sevgililer Günü konseptine uygun olarak hazırlanan devasa kar küresi 14 Şubat Pazartesi günü Belsa Plaza önüne getirilecek. İzmit Belediyesi ekipleri, Sevgililer Gününde hatıra fotoğrafı çekilebilmek ve düzenlenecek etkinliklere katılabilmeleri için tüm vatandaşları İzmit Belediyesi önüne davet etti.
LEON SİRKİ ETKİNLİĞİ
İzmit Belediyesi Sevgililer Günü öncesinde kentin dört bir yanını Sevgililer Günü konseptine uygun olarak süsledi. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Belediye önünde Leon Sirki performans gösterisi yapılacak. 1 saat sürecek olan gösteri 2 seans halinde yapılacak. İlk seans 12.30’da, ikinci seans ise 15.00’da yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.