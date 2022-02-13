13 Şub 2022 - 14:53- Asayiş G: 13 Şub 2022 - 14:57

İki kadının öldürüldüğü o anı görgü tanığı anlattı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilde bulunan iki kadının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, olaya şahit olan ve duyan vatandaşlar ise o anları anlattı.
İki kadının öldürüldüğü o anı görgü tanığı anlattı! mask

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahıslar bir otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki Tuğçe Arslan ve Emine Çöp ile yanlarında bulunan bir kişi yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kadın da tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BUNLAR ÇOK ÜZÜCÜ OLAYLAR"

Beylikbağı Mahallesi'nde taksicilik yapan Aydın Demir, olayı mesai arkadaşlarından öğrendiğini söyleyerek, "Taksi durağında arkadaşlarım vardı. Whatsapp mesajlarında gördüm. Bir takım problemlerin olduğunu, cinayet işlendiğine dair videolar vardı. Ben de işe biraz erken geldim, arkadaşlara sordum. İki bayanın ışıklarda bulunan araçlarında öldürüldüğünü, kaçan erkek vatandaşın da biraz daha ileride yakalanıp ateş edildiğini öğrendim. Bunlar çok üzücü şeyler. Bayanların eğlence mekanından çıktığına dair söylentiler var. İnsanlar tedirgin oluyor. Yaşadığımız bölgede bu tarz olayların olması bizi de rahatsız ediyor. Neticede bizim de ailemiz, çocuklarımız var" dedi.

Kadınların çapraz ateşe tutularak öldürüldüğünü düşünen Demir, "İki bayan öldürüldü, onların yanından kaçan şahsın da cinayet işleyen şahıslar tarafından takip edildiği bilgisi var. İhtimalle bayanların içinde bulunduğu araç ışıklarda duruyordu. Çapraz ateşe tutup ateş etmişler. Hatta oradan taksici arkadaşımıza da görgü tanığı olmasın diye ateş etmeye başlıyorlar ama arkadaşımız kaçıyor. O sırada hemen polisler olay yerine intikal ediyor. Bize yaralanan erkeğin de öldüğünü söylediler. Kaçan şahısların da Yeni Mahalle'de yakalandığına dair bilgiler var ama net şekilde bilmiyoruz" diye konuştu.

"ŞOKA GİRDİM"

Olay yerinde bulunan bir iş yerinin çalışanı Yunus Daşdemir ise "Bu sabah dükkanı açmaya geldiğimde ışıklarda 3 araba durdu. En arkadaki arabadan iki kişi indi ve ateş etmeye başladı. Bir araç sürücüsü yaralı şekilde kaçtı, diğer araçta bulunanlar kaçamadı. Ben de bu sırada dükkanı açmıştım ve masaları hazırlıyordum. Silah sesi yükseldi adamlar gidince bağrışma oldu. Koştum yanlarına, kadınlar ağır yaralıydı. Ben korktum ve birden şoka girdim" şeklinde konuştu.

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13 Şub 2022 - 14:53 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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