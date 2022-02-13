13 Şub 2022 - 15:00- Gündem G: 13 Şub 2022 - 15:29

Körfez Esnaf Odası’nda 3 adaylı kongre

Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda oy verme işlemleri başladı. Kongrede mevcut başkan Yahya Öztürk ile birlikte Muhammed Çelik ve Zafer Şahin başkanlık için yarışıyor.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Körfez Esnaf Odası’nda 3 adaylı kongre mask
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Mevcut başkan Yahya Öztürk ile birlikte Muhammed Çelik ve Zafer Şahin’in aday olduğu bin 800 üyenin oy kullanacağı kongrede Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş divan başkanı olarak görev aldı. Kongreye MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu,  Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt,  İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli ve İlçe Başkan Yardımcısı Tugay Polat, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Kongrede il Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve ekibi gözlemci oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından ardından raporlar okundu ve çoğunluk oyuyla ibra edildi.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

İlk selamlama konuşmasını Muhammed Çelik yaptı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İkinci olarak kürsüye Zafer Şahin geldi. Zafer Şahin konuşmasına esnaf ve sanatkarlar odasının esnafın sorunlarıyla uğraşmadığını yalnızca belge verdiğini iddia etti. Şahin projelerini de anlattı ve diğer adaylara da başarılar diledi. Mevcut oda başkanı Yahya Öztürk konuşmasında odanın geldiği günleri anlatıp yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında kısa bilgi verdi. Öztürk kürsüden bir suçlama ya da cevap vererek odanın hiçbir zaman aktif bir üyesi ne ihbar gönderilmediğini ve kaydını kapatıp gidenlere yalnızca uyarı gönderildiğini söyledi. Konuşmaların tamamlanmasından sonra esnaf üyeler sırayla sandık başına gelerek oylarını kullanmaya başladılar Bu arada yaşlı hasta ve sakat olmasına rağmen üyelerin oy kullanmaya geldikleri de görüldü. 

YAHYA ÖZTÜRK’ÜN YÖNETİMİ
Hakan Tatlı
Tuncay Aksu
Soner Özbay
Mehmet Göker
Muzaffer Tuzcu
Fikret Şengül
Yasemin Arslan
Şükran Şen

DENETİM KURULU ASİL
Mehmet Kaymak
Engin Keleşoğlu
Muhammed Işık

ZAFER ŞAHİN’İN YÖNETİMİ
Serap Çavdar
Vedat Kılıç
Çiğdem Baylan
Mehmet İlker Culu
Özlem Kınay
Meryem Alkan
Salih Terzi
Sabri Arslantaş
DENETİM KURULU ASİL
İbrahim Bitirgiç
Fatih Özecik
Hanife Yayla

MUHAMMET ÇELİK’İN YÖNETİMİ
Remzi Çavdar
Azime Koyuncu
Serpil Çakır
Nagihan Kazma
Ervagül Artun
Ömer Koçver
Katip Düzgün
Yasin Gözalan

DENETİM KURULU ASİL
Emre Yıldırım
Mustafa Bozkurt
Sümmani Yılmaz

# Mustafa

13 Şub 2022 - 15:00 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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