Körfez Esnaf Odası’nda 3 adaylı kongre

Mevcut başkan Yahya Öztürk ile birlikte Muhammed Çelik ve Zafer Şahin’in aday olduğu bin 800 üyenin oy kullanacağı kongrede Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş divan başkanı olarak görev aldı. Kongreye MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli ve İlçe Başkan Yardımcısı Tugay Polat, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Kongrede il Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve ekibi gözlemci oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından ardından raporlar okundu ve çoğunluk oyuyla ibra edildi.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

İlk selamlama konuşmasını Muhammed Çelik yaptı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İkinci olarak kürsüye Zafer Şahin geldi. Zafer Şahin konuşmasına esnaf ve sanatkarlar odasının esnafın sorunlarıyla uğraşmadığını yalnızca belge verdiğini iddia etti. Şahin projelerini de anlattı ve diğer adaylara da başarılar diledi. Mevcut oda başkanı Yahya Öztürk konuşmasında odanın geldiği günleri anlatıp yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında kısa bilgi verdi. Öztürk kürsüden bir suçlama ya da cevap vererek odanın hiçbir zaman aktif bir üyesi ne ihbar gönderilmediğini ve kaydını kapatıp gidenlere yalnızca uyarı gönderildiğini söyledi. Konuşmaların tamamlanmasından sonra esnaf üyeler sırayla sandık başına gelerek oylarını kullanmaya başladılar Bu arada yaşlı hasta ve sakat olmasına rağmen üyelerin oy kullanmaya geldikleri de görüldü.

YAHYA ÖZTÜRK’ÜN YÖNETİMİ

Hakan Tatlı

Tuncay Aksu

Soner Özbay

Mehmet Göker

Muzaffer Tuzcu

Fikret Şengül

Yasemin Arslan

Şükran Şen

DENETİM KURULU ASİL

Mehmet Kaymak

Engin Keleşoğlu

Muhammed Işık

ZAFER ŞAHİN’İN YÖNETİMİ

Serap Çavdar

Vedat Kılıç

Çiğdem Baylan

Mehmet İlker Culu

Özlem Kınay

Meryem Alkan

Salih Terzi

Sabri Arslantaş

DENETİM KURULU ASİL

İbrahim Bitirgiç

Fatih Özecik

Hanife Yayla

MUHAMMET ÇELİK’İN YÖNETİMİ

Remzi Çavdar

Azime Koyuncu

Serpil Çakır

Nagihan Kazma

Ervagül Artun

Ömer Koçver

Katip Düzgün

Yasin Gözalan

DENETİM KURULU ASİL

Emre Yıldırım

Mustafa Bozkurt

Sümmani Yılmaz