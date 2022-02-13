Öznur: Faturalar karşısında vatandaş ne yapacağını bilmiyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gebze İlçe Başkanı Murat Öznur ve yönetimi esnafı ziyareti etti. Vatandaşın faturalar karşısında çaresiz olduğunu belirten BTP Gebze ilçe başkanı Murat Öznur, “Defalarca uyardık ekonomideki bu gidişat doğru değil diye. Millete hizmet amaçlı kurulan kamu kuruluşlarının haraç mezat elden çıkartılmasının millete ağır bir faturasının olacağını söyledik. İthalata bağımlı, borca ve dolara dayalı ekonomi anlayışının sonunun "iflas" olacağını defaatle belirttik. Kapitalist ekonomi anlayışında ısrarcı olan mevcut siyaset anlayışının hiçbir çözüm getirmeyeceğinin sürekli altını çizdik ama ne fayda. Duymadınız, görmediniz, dahası duymak ve görmek istemediniz. Şimdi bunun acı faturalarıyla karşı karşıyasınız” dedi.
“VATANDAŞ, ESNAF, SANAYİCİ, ÜRETİCİ FERYAT EDİYOR”
Açıklamasını sürdüren Öznur, “Faturalar ardı ardına çarpıyor, vatandaş şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmiyor, bir gelirine bakıyor, bir de faturalara, kiralara, market ve pazarlardaki ürünler şok yaşıyor. Uyarmasak vebal bizde, defalarca uyardık vebal sizde. Elektriğin çarptığını biliyoruz, şimdi fatura da çarpıyor. Vatandaş, esnaf, sanayici, üretici feryat ediyor” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Senmisin enflasyonu düşük gösterip milletin sofrasından ekmeğini çalan akp ayakların titriyor mu seçimden daha ne kadar kaçacaksın kendini kanunu kalkan edip ne kadar daha saklanıp bu zulme devam edeceksin.derhal seçime git zaten ayaklarında titriyor.yada derhal tüm maaş verdiğin insanlara yüzde yüz zam ver ekonomi yeniden işlesin sen vermezsen ben harcamaz isen turistde gelmeyince esnaf inlemeye başladı turiste değil insanına hizmet edeceksin yada silinip gideceksin kirli siyaset akp.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.