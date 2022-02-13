Öznur: Faturalar karşısında vatandaş ne yapacağını bilmiyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gebze İlçe Başkanı Murat Öznur ve yönetimi esnafı ziyareti etti. Vatandaşın faturalar karşısında çaresiz olduğunu belirten BTP Gebze ilçe başkanı Murat Öznur, “Defalarca uyardık ekonomideki bu gidişat doğru değil diye. Millete hizmet amaçlı kurulan kamu kuruluşlarının haraç mezat elden çıkartılmasının millete ağır bir faturasının olacağını söyledik. İthalata bağımlı, borca ve dolara dayalı ekonomi anlayışının sonunun "iflas" olacağını defaatle belirttik. Kapitalist ekonomi anlayışında ısrarcı olan mevcut siyaset anlayışının hiçbir çözüm getirmeyeceğinin sürekli altını çizdik ama ne fayda. Duymadınız, görmediniz, dahası duymak ve görmek istemediniz. Şimdi bunun acı faturalarıyla karşı karşıyasınız” dedi.

“VATANDAŞ, ESNAF, SANAYİCİ, ÜRETİCİ FERYAT EDİYOR”

Açıklamasını sürdüren Öznur, “Faturalar ardı ardına çarpıyor, vatandaş şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmiyor, bir gelirine bakıyor, bir de faturalara, kiralara, market ve pazarlardaki ürünler şok yaşıyor. Uyarmasak vebal bizde, defalarca uyardık vebal sizde. Elektriğin çarptığını biliyoruz, şimdi fatura da çarpıyor. Vatandaş, esnaf, sanayici, üretici feryat ediyor” ifadelerini kullandı.