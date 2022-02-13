Kocaeli AGD’den ahde vefa buluşması

AGD Kocaeli Şubesi, kuruluşundan bu yana 47 yıl geçen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) için geçtiğimiz akşam Maide Restoran’da bir araya geldi. “Vefa Buluşması” adı verilen toplantıda, dernek bünyesindeki eski hatıralar yad edildi. Toplantıya Kocaeli’de derneğin geçmişte il başkanlığını yapan Mahmut Emekli, Ömer Esastürk, Sinan Ejderoğlu, Ahmet Özen, Samet Gürsoy, Mustafa Cebeci’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yine geçmiş dönemlerde MGV/AGD Körfez ilçe başkanlığı yapan önceki dönem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı.

“CUMHURİYET TARİHİNE DAMGASINI VURMUŞ”

Programın açılış konuşmasını AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, “MGV ve AGD Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş, Türkiye’nin manevi gelişimine büyük hizmetler etmiş ve etmekte olan bir kuruluştur. Bizler bu teşkilatlarda bulunanlar olarak bunu yakından müşahede ettik. Geçmişte MGV günümüzde AGD hep bir istikamet çerçevesinde ilerlemiş ve bu istikametini kaybetmeden günümüze kadar gelebilmiştir. Allah’ın izniyle bu istikamet ile nice yıllar daha bu milletin evlatlarına hizmet etmeye devam edecektir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; Bu teşkilat geçmişte yaptığı hizmetlere bugün de devam etmekte; yeni hatıraların, yeni kardeşliklerin oluşmasına katkı sunmaktadır. Pek çoğumuzun dilinden düşürmediği o güzel hatıralar; babadan oğula intikal eden hayırlı bir miras misali yeni kardeşlerimize intikal etmektedir” dedi.