Kocaeli Beşir Derneği AFAD Ekibi hazır

Beşir Derneği ülkemizde yaşanması olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verecek Arama Kurtarma Ekipleri oluşturmaya devam ediyor. Temsilcilikleri ile tüm yurtta faal olarak çalışmalarını sürdüren Beşir Derneği, Kocaeli’nde de AFAD eğitimlerini ve tatbikatlarını tamamlayarak, afet yaşayan bölgelerde profesyonel olarak arama kurtarma çalışmaları yapacak ekiplere Kocaeli Arama Kurtarma Ekibi de dahil oldu.

PEÇLERİNİ BAKAN SOYLU VERDİ

AFAD tarafından verilen hafif arama ve kurtarma, temel yangın eğitimi ve doğada arama ve kurtarma eğitimlerini tamamlayan Beşir Gönüllüleri yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucu arama kurtarma çalışmalarında profesyonel olarak yer alabilecekler. Beşir Derneği böylelikle ikinci ekibi akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Aldıkları eğitimler ile Akreditasyonu onaylanan Kocaeli Arama Kurtarma ekibinin, sertifika teslim ve peç takma töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Ankara AFAD Başkanlığında yapıldı. Beşir Gönüllüleri Akreditasyon Sertifikalarını ve Peçlerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.