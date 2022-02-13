Kocaeli Beşir Derneği AFAD Ekibi hazır

Beşir Derneği ülkemizde yaşanması olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verecek Arama Kurtarma Ekipleri oluşturmaya devam ediyor. Temsilcilikleri ile tüm yurtta faal olarak çalışmalarını sürdüren Beşir Derneği, Kocaeli’nde de AFAD eğitimlerini ve tatbikatlarını tamamlayarak, afet yaşayan bölgelerde profesyonel olarak arama kurtarma çalışmaları yapacak ekiplere Kocaeli Arama Kurtarma Ekibi de dahil oldu.
PEÇLERİNİ BAKAN SOYLU VERDİ
AFAD tarafından verilen hafif arama ve kurtarma, temel yangın eğitimi ve doğada arama ve kurtarma eğitimlerini tamamlayan Beşir Gönüllüleri yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucu arama kurtarma çalışmalarında profesyonel olarak yer alabilecekler. Beşir Derneği böylelikle ikinci ekibi akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Aldıkları eğitimler ile Akreditasyonu onaylanan Kocaeli Arama Kurtarma ekibinin, sertifika teslim ve peç takma töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Ankara AFAD Başkanlığında yapıldı. Beşir Gönüllüleri Akreditasyon Sertifikalarını ve Peçlerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.