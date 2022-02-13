Türkkan: Çayırova İYİ olacak

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetimi ile birlikte geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çayırova İlçe Başkanlığı’na atanan İlhami Bayrak’ı ziyaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada üye katılım törenine katıldı, İYİ Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetlerini taktı. Daha sonra ilçe teşkilatı ile istişare toplantısı yapan Türkkan, “Yeni Başkan İlhami Bayrak ile gelen kan değişikliğinin olumlu olacağına yürekten inanıyorum. Çayırova İYİ olacak” dedi. Türkkan, Çayırova’da bunun kısa sürede fark edileceğini ifade etti.