Derince Şoförler Odası’nda Yaşar Tuncer başkan seçildi

Kocaeli genelinde esnaf odalarının genel kurul süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Derince Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da olağan genel kurulunu yaptı. Bu yıl yedincisi düzenlenen genel kurul Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Mamikler Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, oda başkanları ve dernek üyelerinin katılımıyla yapılan kongre, başkanlık divanının teşekkül etmesiyle başladı.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf odalarının toplumsal yaşamımızdaki önemine vurgu yaparak, “Başkanlık görevine devam eden Yaşar Tuncer ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Tuncer de genel kurula katılımları dolayısıyla Başkan Aygün, ilçe protokolü ve kongre üyelerine teşekkür etti.