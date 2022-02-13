Derince Şoförler Odası’nda Yaşar Tuncer başkan seçildi

Kocaeli genelinde esnaf odalarının genel kurul süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Derince Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da olağan genel kurulunu yaptı. Bu yıl yedincisi düzenlenen genel kurul Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Mamikler Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, oda başkanları ve dernek üyelerinin katılımıyla yapılan kongre, başkanlık divanının teşekkül etmesiyle başladı.
AYGÜN’DEN MESAJLAR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf odalarının toplumsal yaşamımızdaki önemine vurgu yaparak, “Başkanlık görevine devam eden Yaşar Tuncer ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Tuncer de genel kurula katılımları dolayısıyla Başkan Aygün, ilçe protokolü ve kongre üyelerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - AAAA ZEKİ ABİ UYKUDAN UYANMIŞ,ORTALIKTA GEZİYOR.BOŞUNA BİZİM VERGİLERİMİZLE MV MAAŞI ALDI.HİÇ BİR KATKISI OLMADI KOCAELİYE DİĞER MV LER GİBİ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.