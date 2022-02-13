AKP’nin Sosyal Politikalar Toplantısı, Derince’de Yapıldı

Teşkilat toplantılarının yoğun bir şekilde devam ettiği AKP’de bu kez ilçelerin sosyal politikalar birim başkanları aylık değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen program AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Yenice Esen ve Recep Demir, İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Gülyaşar Uçar, Derince Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, Derince İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve ilçelerin sosyal politikalar birim başkanlarının katılımıyla yapıldı. İlçeler bazında yapılan çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerinin istişare edildiği toplantıda konuşan Başkan Aygün, “Toplantımızın teşkilatımıza ve AK davamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.