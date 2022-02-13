13 Şub 2022 - 16:07- Siyaset G: 13 Şub 2022 - 16:09

AKP’nin Sosyal Politikalar Toplantısı, Derince’de Yapıldı

AKP Kocaeli Sosyal Politikalar Birim Başkanları Toplantısı, önceki gün Milletvekili Zeybek ve Başkan Aygün’ün katılımlarıyla Derince’de yapıldı
AKP’nin Sosyal Politikalar Toplantısı, Derince’de Yapıldı mask
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Teşkilat toplantılarının yoğun bir şekilde devam ettiği AKP’de bu kez ilçelerin sosyal politikalar birim başkanları aylık değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen program AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Yenice Esen ve Recep Demir, İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Gülyaşar Uçar, Derince Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, Derince İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve ilçelerin sosyal politikalar birim başkanlarının katılımıyla yapıldı. İlçeler bazında yapılan çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerinin istişare edildiği toplantıda konuşan Başkan Aygün, “Toplantımızın teşkilatımıza ve AK davamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
# Kadın, Mustafa

13 Şub 2022 - 16:07 - Siyaset

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