İMO’da Utkan Mutman 2 oy farkla başkan

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi sona erdi. Mevcut başkan Kahraman Bulut’un tüzük gereği yeniden aday olamadığı genel kurulda KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin yarıştı. Nurten Kuşçuoğlu ise asil adaylık için dün divana başvuruda bulunmuştu. Kongrenin sonuna doğru yapılan başvuruda seçim yöntemi krizi çıktı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeler sonrasında yeni seçim yöntemi belirlendi.

OYLAMADA KAFALAR KARIŞTI

Alınan karara göre daha önceden açıklanan Beyaz Liste ve Turuncu Listenin yanı sıra seçime bir adet boş bir mavi liste de katıldı. Beyaz ve turuncu listede silinen oylar, yerine yazılan isimler kabul edildi. Boş olan mavi listede ise isteyen üye istediği adayı mavi listeye yazdı. 3 Bin 525 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 1454 kişi oy kullandı. Oda seçmi son yılların en ilginç seçimlerinden birine sahne oldu. Nurten Kuşçuoğlu’nun çarşaf liste talebi sonrası çarşaf liste yöntemi ile yapılan seçimlerde oy kullanan üyelerin kafası karıştı. Mavi listeye istenen üyelerin isminin işaretlenmesi gerektiği oylamada bazı üyeler başkan görmek istedikleri isimlerin üzerini işaretledi. Beyaz listeden yaşanan olay sonrası Mutman kendi yönetiminden en düşük oyu aldı.

3 OY DAHA ALSAYDI UTKAN MUTMAN’IN YÖNETİMİNE GİRECEKTİ

Serkan Engin’in başını çektiği Turuncu listede en düşük 705 ile Murat Sanlı olurken en yüksek oyu 711 oy ile Serkan Engin Aldı. Beyaz Listede ise En yüksek oyu 720 oy ile Murat Karadeniz ve İsmail Yaruk alırken en düşük oyu ise 713 oy ile Utkan Mutman aldı. Birleştirme tutanağına Utkan Mutman’ın başını çektiği beyaz liste delinmeden yeni yönetim seçildi. İki kere yapılan sayım sonucuna göre kaybeden Serkan Engin’in seçimlere itiraz edeceğini açıkladı. Talep dilekçesini yarın İlçe Seçim Kuruluna verecek olan Engin seçimin tekrar yapılmasını isteyecek. Engin 3 oy daha fazla almış olsaydı Utkan Mutman’ı devre dışı bırakıp yönetime girebilecekti. Tüm dengeleri şaşıran Nurten Kuşçuoğlu ise 15 oy alabildi.

UTKAN MUTMAN YÖNETİMİ:

ASİL:

Utkan Mutman

Şerafettin Vural

Cihan Dirlik

Ali Akgün

İsmail Yaruk

Murat Karadeniz

Taner Sarıbek