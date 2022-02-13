Yahya Öztürk güven tazeledi

Körfez Esnaf Odası Genel Kurulu sonrasında Yahya Öztürk 3. dönem için vize aldı. Yapılan seçimler sonrasında sandığa rekor sayıda üye katıldı. Sayım sonrasında sandığa giden üye sayısı 1175 oldu. Kullanılan oylardan 15'i geçersiz sayılırken 1160 oy geçerli kabul edildi. Oy dağılımlarına göre, mevcut başkan Yahya Öztürk 526 oy, Zafer şahin 370 oy, Muhammed Çelik ise 264 oy aldı. Bu sonuçla Yahya Öztürk seçilen taraf oldu.