İşte coronada güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Şubat verilerine göre, 419 bin 556 test yapıldı. Son 24 saatte, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi. Bugün 70 bin 169 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler” dedi.