Dilovası’nda yer isteyen vakfın kim olduğu ortaya çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı birinci oturumunda önemli bir madde oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.a.01 ve G23.a.13.a nazım imar planı paftası, 113 ada 1,2,3,4,6 No’lu parseller ile 1573 No’lu parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan imar değişikliği hakkında Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bir vakıf cami gibi yapıların olduğu bir sosyal tesis için talepte bulunuyor. Bu özel sosyal tesis alanı olarak çevrilmiş. Bu alanla ilgili kurumlardan görüş sorulmuş. Orman İdaresi ilk iki görüşündeki ‘uygun değildir’ görüşü veriyor sonra da ‘yanlıştır burası orman değilmiş meğer’ diyor. Biz ormanlarımızı bu şekilde yönetiyorsak Allah ormanlarımızı korusun. Hep kapılar açılıyor. Kamuya gereksiz yük getirecek. Biz bu yüzden uygun bulmadık” dedi.

“YAPILMASINI UYGUN BULDUK”

Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Gebeş, “Cemaat, vakıf olunca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerinde bulunurken Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sadullah Keleş, “Vakfın teklifinde Diyanet İşlerine bağlı olmak kaydıyla cami, lojman, sanat atölyeleri gibi şeyler yapmak için bir değişiklik talebinde bulunuyor. Bizler ağırlıklı görüşle yapılmasını uygun bulduk.” dedi. Vakfın proje yapmak istediği alan ile ilgili tartışmalar devam ederken vakfın ismi ise mecliste açıklanmadı.

MENZİLCİ OLDUKLARI KONUŞULUYOR

Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen imar değişikliğinin Buhara Vakfı için olduğu öğrenildi. Menzilcilere ait bir vakıf olduğu konuşulan, İstanbul Çamlıca merkezli olduğu öğrenilen vakfın resmi internet sitesinde Şeyh Molla Yahya El-Abbasi’nin desteği altında kurulduğu bilgisi yer aldı. Mecliste söz konusu alanda sosyal donatılar başlığı altında cami, sosyal tesis, lojman gibi yapıların olacağı da konuşuldu.