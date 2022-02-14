14 Şub 2022 - 14:01- Gündem G: 14 Şub 2022 - 14:02

Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte marketlerde denetim yaptı
Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünden ortak denetim mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerde raf ve kasa fiyatlarıyla son kullanma tarihleri kontrol edildi.

FİYAT ETİKETLERİ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimlere devam ediyor. Kocaeli genelinde marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin sabah denetimine Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da eşlik etti. Denetimlerde marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimler kapsamında vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan ürünlerden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıldı. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, “Tüketicimizin mağdur edilmesine fırsat vermemek için Büyükşehir Zabıta ekipleriyle birlikte denetim yapıyoruz. Bugün itibariyle temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi indirimi başladı. Yapılan çalışmayla devletimiz, tüketicimiz lehine KDV’de ciddi bir indirime gitti. Bugünden itibaren denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadesini kullandı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

14 Şub 2022 - 14:01 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

ÖZKAN - TİYATRO UCUZ FİLM MAÇANIZ YİYORSA MİGROS A METRO YA BİM E GİT

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 15:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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