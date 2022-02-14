17 öğretmen ve 16 öğrenci pozitif, 8 sınıf karantinada

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 7 Şubat 2022 Pazartesi günü okullarda ders zili çaldı. Koronavirüs vakaları artarak devam ederken Eğitim-Sen son bir haftalık verileri paylaştı.
17 ÖĞRETMEN POZİTİF
Melikşah Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu 1 öğretmen pozitif, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe 1 öğretmen pozitif, Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Hacer Demirören MTAL 1 öğretmen pozitif, Fatma Seher Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Şükrü Aracı İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Hedise Evyap İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Yeniyalı Fahri Korutürk ilkokulu 1 öğretmen pozitif, Hereke Kışladüzü İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen, Milangaz Hacer Demirören 1 öğretmen pozitif,
16 ÖĞRENCİ POZİTİF, 8 SINIF KARANTİNADA
Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 3 öğrenci pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 5 öğrenci pozitif, Alikahya Fatih Ortaokulu 8 öğrenci pozitif. TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu lisesi 1 sınıf karantinada, 100.Yıl Atatürk İlkokulu 1 sınıf karantina, Hedise Evyap İlkokulu 1 sınıf karantinada, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Milangaz Hacer Demirören 3 sınıf karantinada, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir memur ile TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde 1 görevlinin pozitif olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.