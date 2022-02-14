17 öğretmen ve 16 öğrenci pozitif, 8 sınıf karantinada

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 7 Şubat 2022 Pazartesi günü okullarda ders zili çaldı. Koronavirüs vakaları artarak devam ederken Eğitim-Sen son bir haftalık verileri paylaştı.

17 ÖĞRETMEN POZİTİF

Melikşah Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu 1 öğretmen pozitif, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe 1 öğretmen pozitif, Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Hacer Demirören MTAL 1 öğretmen pozitif, Fatma Seher Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Şükrü Aracı İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Hedise Evyap İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Yeniyalı Fahri Korutürk ilkokulu 1 öğretmen pozitif, Hereke Kışladüzü İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen, Milangaz Hacer Demirören 1 öğretmen pozitif,

16 ÖĞRENCİ POZİTİF, 8 SINIF KARANTİNADA

Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 3 öğrenci pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 5 öğrenci pozitif, Alikahya Fatih Ortaokulu 8 öğrenci pozitif. TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu lisesi 1 sınıf karantinada, 100.Yıl Atatürk İlkokulu 1 sınıf karantina, Hedise Evyap İlkokulu 1 sınıf karantinada, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Milangaz Hacer Demirören 3 sınıf karantinada, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir memur ile TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde 1 görevlinin pozitif olduğu öğrenildi.