Halk faturalara karşı tüm Türkiye'de sokakta!

Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi ve faturalara gelen zamlara tepkiler ülkenin her yerinden yükselmeye devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi bir süre önce enerji şirketlerinin hemen devletletleştirilmesi gerektiği çağrısı yapmış ve ardından emekçileri fatura soygununa karşı ayağa kalkmaya çağırmıştı.

TKP'nin çağrısıyla geçtiğimiz hafta tüm yurtta hayat pahalılığı, yoksullaşma ve faturalara gelen zamlara karşı halk tepkisini sokakta dile getirmeye devam etti. Konuyla ilgili bir de açıklama yayımlayan TKP, iktidar ve muhalefet cephesinden gelen çözüm önerilerinin, sorunun kaynağını gizlediğini iddia etti. "Fatura soygununun asıl nedeni adına özelleştirme dedikleri uygulamaların sonucu. Nedeni, bizi ağır bir sefalet içerisine sürüklemiş olan piyasa düzeni." denilen açıklamaya Parti'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Tek çözüm "Hemen Devletleştirme"

Geçtiğimiz hafta eylem gerçekleşen yerlerden biri Ankara Ulus Meydanı'ydı. Ulus'ta halk, fatura soygununa karşı TKP'nin çağrısıyla 13 Şubat Pazar günü saat 15:00’te toplandı. Eyleme katılan çok sayıda yurttaş, faturalarını alıp geldi ve tepkilerini tencere tava çalarak dile getirdi. Eylemde konuşan emekli bir yurttaş olan Lale Çukurkavaklı, "Bizler alnının teriyle emeğini ekmeğini kazanan emekçi yurttaşlarız. Şu kışta, şu salgın günlerinde zarar ettiklerini söyleyerek gazımızı, elektriğimizi kesen doğalgaz şirketlerinin patronları utanmadan bizleri soğukta yaşamaya tek odada çoluk çocuk sığınmaya mahkum ediyor. Oysa biz milyonlarız!" dedi.

İstanbul'da ise Beyoğlu ve Kartal'da hafta sonu yurttaşlar, "Fatura değil soygun düzeni", "Sermaye elini cebimizden çek", "Boyun eğme, ekmeğine sahip çık" sloganlarıyla sokağa çıktılar. Beyoğlu'nda Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi'nin çağrısıyla gerçekleşen eylemde halk, polisin engellemesiyle karşılaştı. Kartal'da ise faturalarını yanlarında getiren mahalleliler, eylemin sonunda faturalarını yakarak elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi. Beyoğlu'nda gerçekleşen eyleme Beyoğlu Semt Evi, Kartal'da gerçekleşen eyleme ise Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi gönüllüleri de katıldı ve eylemlerde konuşma yaptılar.

Hafta sonu fatura zamlarına Eskişehir ve Antalya'dan da tepkiler geldi. Eskişehir Vişnelik'te gerçekleşen eylemde de halk polisin engelleme girişimiyle karşılaştı. Buna rağmen eylemi sürdüren yurttaşlar, enerji şirketi patronlarının emekçilerin omuzlarına yüklediği yükü kabul etmeyeceklerini dile getirdiler.

Antalya'da ise Güzeloba, Bahçelievler ve Manavgat'ta halk yüksek faturalara karşı sokağa çıktı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Güzeloba mahallesi sakinleri, Güzeloba Semt Evi'nin çağrısıyla bir araya geldi. Semt Evi'nin önünde buluşan mahalle halkı, yüksek gelen elektrik faturalarına karşı "CK Akdeniz Devletleştirilsin" talebiyle CK Akdeniz Elektrik’in bölgede bulunan şubesinin önüne yürüdü. Bahçelievler Mahallesi’nde Bahçelievler Semt Evi’nin ve Manavgat'ta Kavaklı Semt Evi'nin çağrısıyla fatura soygununa karşı bir araya gelen mahalle sakinleri hemen devletleştirme talebini yineledi.

Farplas İşçileri'ne dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi faturalara karşı tüm yurtta gösterilen tepkileri örgütlemenin yanı sıra işçilerin devam eden hak arayışı mücadelelerinin içinde olmaya da devam etti. Kocaeli İl Örgütü 11 Şubat Cuma günü, işten çıkarılan ve fabrika önündeki direnişlerine devam eden Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarete Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam da katıldı. Dayanışma ziyaretinde yer alan Los Obreros Müzik Topluluğu işçilerle birlikte şarkılar söyledi.