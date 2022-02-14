Pastacılarda çift adaylı kongre

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şekerleme, Dondurma İmalatı Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında yapıldı. Geçtiğimiz ay yapılması beklenen kongre ertelenmişti. Odanın 25 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz başkanlığa bir kez daha adaylığını açıklarken Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel de adaylığını açıkladı.
GENİŞ KATILIM
Çift listeli gerçekleşen seçim sonrasında 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi. 333 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Kongrenin divan başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş gerçekleştirirken Başkan vekilliğini Serdar Budak gerçekleştirdi. Katip üyeliklerini ise Adnan Adanur, Ahmet Budak ve Hasan Çoban üstlendi. Kongreye Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği kredi kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Sait Karabağlı, KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, Bakallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Berberler Odası Başkanı, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve oda üyeleri katıldı.
“SEKTÖRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİNE DENK GELDİ”
Kongrenin ilk konuşmasını Mevcut Başkan’ın karşısına rakip olarak adaylığını açıklayan Fatih Aysel gerçekleştirdi. Aysel kısa tuttuğu konuşmasında, “Odamız 30 yılın üzerinde hizmet veriyor. Mevcut Başkanımız 28 yıl başkanlık yaptı. Çok emek verdi. Biz de onunla birlikte olaya çalıştık. Sektör ile ilgili azı kararlarda hızlanılmasını gerektiğini düşündük. Genç ve dinamik bir grupla daha iyi yönetebileceğimizi düşündük. Hepimizin ihtiyacı olan çalışmalar lazım. İmalatçıyız. Yük bizim üzerimizde. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda çalışacağız. Odaların gerçekten güzel etkileri ve yetkileri var. Bu nedenle yola çıktık. İnşallah hep birlikte güzel şeyler başaracağız. Mesleğe katkısı olan şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün çok önemli bir gün. Sektörümüzün en önemi günlerinden biri. Tesadüf ki o da bu güne geldi” ifadelerini kullandı.
“150 ÜYE İLE BU GÜNLERE GELMEK KOLAY DEĞİL”
Daha sonra kürsüye çıkan mevcut başkan Yaşar Yılmaz, “28 yıl bu görevde anlımın akı ile sizlerin karşısına çıktım. Allah bana bu günleri gösterdi” ifadelerini kullandı. Yılmaz konuşmasının devamında hayatını kaybeden üyeler için dua istedi. Yılmaz, “Odamızın ismi eskiden muhallebiciler odasıydı. Şimdi hiçbir muhallebici kalmadı. 4 yıl önce pastacıları imalatçıları kapsayan geniş bir isim aldık. Son 2 sene de isim değişikliğinden dolayı üye akaydı oldu. 150 üye ile bu odayı bu günlere getirmek kolay değil. Hiç borcumuz yok. Pandemi döneminde uzak kaldık. Kötü bir dönemdi. Pandemi döneminde ilk maskeyi biz dağıttık. İşyerlerimizin açık kalması doğrultusunda önemli işlere imza attık.” dedi.
“BURADAN BİRİ ADAY OLSAYDI GÜLE OYNAYA TESLİM EDERDİM”
Sözlerine devam eden Yılmaz, “ İzmit Belediyesi’nin tahsis ettiği ayazma kültür merkezindeki pastacılık odasındaki demirbaşlar odamıza tahsis edildi. Yeni ustalar getirerek ustalarımıza yeni pasta modelleri öğrettik. Kocaeli gazetesi tarafından her yıl yapılan Doruktakiler ödül töreninde yılın esnafı seçildim. Gönlüm isterdi ki buraya aday olan arkadaşımız bu mesleğin içinden gelen biri olsun. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Buradaki arkadaşlarımızdan biri aday olsaydı güle oynaya görevi teslim ederdim. Bizim görevimiz bu mesleğe hizmet etmiş birine bayrağı teslim etmek” şeklinde konuştu.
FATİH AYSEL’İN YÖNETİMİ
Fatih AYSEL
Hüsnü KALKANOĞLU
Bahattin BAL
Emrah ÇAKIR
Muhammet KALKAN
Pelin AKYÜZ
Abdülselam ÇAĞIIN
DENETİM KURULU
Ömer Selim KIVANÇ
Turgay AYHAN
Ceyhun ARSLAN
YAŞAR YILMAZ’IN YÖNETİMİ
Mustafa AKKAYA
İbrahim ŞAHİN
Sedat BUDAK
Remzi YALÇIN
Ünal AKSU
Bayram YEŞİLKIR
DENETİM KURULU
Fatih OYANIK
Tülay ÇOLAK
Mustafa ATİLLA
FATİH AYSEL: Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel başkanlığa adaylığın açıkladı
YAŞAR YILMAZ: Mevcut Başkan Yaşar Yılmaz.
SAİT KARABAĞLI: Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Sait Karabağlı selamlama konuşması gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.