Pastacılarda çift adaylı kongre

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şekerleme, Dondurma İmalatı Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında yapıldı. Geçtiğimiz ay yapılması beklenen kongre ertelenmişti. Odanın 25 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz başkanlığa bir kez daha adaylığını açıklarken Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel de adaylığını açıkladı.

GENİŞ KATILIM

Çift listeli gerçekleşen seçim sonrasında 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi. 333 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Kongrenin divan başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş gerçekleştirirken Başkan vekilliğini Serdar Budak gerçekleştirdi. Katip üyeliklerini ise Adnan Adanur, Ahmet Budak ve Hasan Çoban üstlendi. Kongreye Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği kredi kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Sait Karabağlı, KOTO Başkan adayı İbrahim Bıyıklı, Bakallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Berberler Odası Başkanı, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve oda üyeleri katıldı.

“SEKTÖRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİNE DENK GELDİ”

Kongrenin ilk konuşmasını Mevcut Başkan’ın karşısına rakip olarak adaylığını açıklayan Fatih Aysel gerçekleştirdi. Aysel kısa tuttuğu konuşmasında, “Odamız 30 yılın üzerinde hizmet veriyor. Mevcut Başkanımız 28 yıl başkanlık yaptı. Çok emek verdi. Biz de onunla birlikte olaya çalıştık. Sektör ile ilgili azı kararlarda hızlanılmasını gerektiğini düşündük. Genç ve dinamik bir grupla daha iyi yönetebileceğimizi düşündük. Hepimizin ihtiyacı olan çalışmalar lazım. İmalatçıyız. Yük bizim üzerimizde. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda çalışacağız. Odaların gerçekten güzel etkileri ve yetkileri var. Bu nedenle yola çıktık. İnşallah hep birlikte güzel şeyler başaracağız. Mesleğe katkısı olan şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün çok önemli bir gün. Sektörümüzün en önemi günlerinden biri. Tesadüf ki o da bu güne geldi” ifadelerini kullandı.

“150 ÜYE İLE BU GÜNLERE GELMEK KOLAY DEĞİL”

Daha sonra kürsüye çıkan mevcut başkan Yaşar Yılmaz, “28 yıl bu görevde anlımın akı ile sizlerin karşısına çıktım. Allah bana bu günleri gösterdi” ifadelerini kullandı. Yılmaz konuşmasının devamında hayatını kaybeden üyeler için dua istedi. Yılmaz, “Odamızın ismi eskiden muhallebiciler odasıydı. Şimdi hiçbir muhallebici kalmadı. 4 yıl önce pastacıları imalatçıları kapsayan geniş bir isim aldık. Son 2 sene de isim değişikliğinden dolayı üye akaydı oldu. 150 üye ile bu odayı bu günlere getirmek kolay değil. Hiç borcumuz yok. Pandemi döneminde uzak kaldık. Kötü bir dönemdi. Pandemi döneminde ilk maskeyi biz dağıttık. İşyerlerimizin açık kalması doğrultusunda önemli işlere imza attık.” dedi.

“BURADAN BİRİ ADAY OLSAYDI GÜLE OYNAYA TESLİM EDERDİM”

Sözlerine devam eden Yılmaz, “ İzmit Belediyesi’nin tahsis ettiği ayazma kültür merkezindeki pastacılık odasındaki demirbaşlar odamıza tahsis edildi. Yeni ustalar getirerek ustalarımıza yeni pasta modelleri öğrettik. Kocaeli gazetesi tarafından her yıl yapılan Doruktakiler ödül töreninde yılın esnafı seçildim. Gönlüm isterdi ki buraya aday olan arkadaşımız bu mesleğin içinden gelen biri olsun. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Buradaki arkadaşlarımızdan biri aday olsaydı güle oynaya görevi teslim ederdim. Bizim görevimiz bu mesleğe hizmet etmiş birine bayrağı teslim etmek” şeklinde konuştu.

FATİH AYSEL’İN YÖNETİMİ

Fatih AYSEL

Hüsnü KALKANOĞLU

Bahattin BAL

Emrah ÇAKIR

Muhammet KALKAN

Pelin AKYÜZ

Abdülselam ÇAĞIIN

DENETİM KURULU

Ömer Selim KIVANÇ

Turgay AYHAN

Ceyhun ARSLAN

YAŞAR YILMAZ’IN YÖNETİMİ

Mustafa AKKAYA

İbrahim ŞAHİN

Sedat BUDAK

Remzi YALÇIN

Ünal AKSU

Bayram YEŞİLKIR

DENETİM KURULU

Fatih OYANIK

Tülay ÇOLAK

Mustafa ATİLLA

FATİH AYSEL: Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel başkanlığa adaylığın açıkladı

YAŞAR YILMAZ: Mevcut Başkan Yaşar Yılmaz.

SAİT KARABAĞLI: Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Sait Karabağlı selamlama konuşması gerçekleştirdi.