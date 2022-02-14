Kocaeli’de 2022 yılı itibari ile 20 kamu ihalesi iptal edildi

Türk Lirası’ndaki erime ve enflasyondaki artış, kamudaki hizmet alımlarını da etkiledi. Ekonomik buhrana dönüşen krizin etkilerini sürekli olarak gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bu kez Kocaeli’de 2021 yılı Kasım ayında 30, Aralık ayında 27, 2022 yılı itibari ile ise 20 kamu kuruluşu ihalesinin iptal edilmesine dikkat çekti. Başkan Yıldızlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İSTEKLİ YOK, MALİYETİN ÜZERİNDE

“Yaptığımız incelemeler sonucunda Kocaeli’de geçtiğimiz yıl Kasım ayında 30, Aralık ayında 27, 2022 yılı itibari ile ise 20 ihalenin iptal edildiğini tespit ettik. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait ihale ilanlarının iptal nedenlerinde, “İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması”, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” açıklamaları yer alıyor. Bu tablo, özel sektörün kamu kuruluşlarına güveninin kalmadığının ve kamu kuruluşlarının vatandaşa hizmet edemez hale geldiğinin göstergesidir.

ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ

Bizler Körfez’deki olmayan renkli asfaltın faturasını, sahte iş bitirme evraklarını, Kandıra’daki gri pasaport olayını, Karamürsel’deki su tutmayan Tepeköy Göleti’ni, Çayırova’daki harabeye dönen milyonluk uçak park alanını, Darıca’da kapısı yapılan kendisi olmayan faturalandırılmış mesire alanını Kocaeli’nin her yanını saran usulsüzlükleri sorduğumuzda bize ‘Dolarlar, eurolar sizin olsun, bizim Erdoğan’ımız var’ dediler. Zam üstüne zam yapılan elektrik, doğalgaz faturalarının bile ödenemez hale geldiği bu dönemde kriz var diyenlere ‘Yaygara kopartıyor’ deniliyor.

SON ÖRNEĞİ KARTEPE TELEFERİK

Son olarak da yıllardır farklı zamanlarda açılışı yapılan kamuyu büyük zarara uğratan ve temeli çürümeye terk edilen, ‘Bu iş neden yapılmadı’ dediğimizde bin bir söz işittiğimiz Kartepe Teleferik projesinin de ihalesi, maliyetin 2 katı tekliflerin gelmesi sebebi iptal edilen ihaleler kervanına katıldı. Bugün gelinen noktada görüyoruz ki, kamu kurumlarına olan güven bitmiş. İhalelere katılım bile olmuyor. Katılan da piyasalardaki inanılmaz zam artışlarından dolayı hesaplanan maliyetin üzerinde teklif vermek durumda kalıyor. Kamudaki hizmet üretiminin bile durma noktasına geldiği bu dönemde erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir. Artık kimse bahane üretmesin.”