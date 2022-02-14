14 Şub 2022 - 15:25- Gündem G: 14 Şub 2022 - 15:26

İzmit Belediyesi Çınar Halk Market  haftanın 7 günü vatandaşın hizmetinde

İzmitlilerin, doğal ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabildikleri Çınar Halk Market, haftanın her günü vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Çınar Halk Market’ten alışveriş yapan vatandaşlar ürün kalitesinden çok memnun kaldıklarını belirtiyorlar

İzmit Belediyesi Çınar Halk Market  haftanın 7 günü vatandaşın hizmetinde mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yaklaşık 5 ay önce hizmete açtığı Çınar Halk Market, haftanın 7 günü kaliteli ve uygun yüzlerce doğal ürünü vatandaşlara ulaştırıyor. Halk Marketi ziyaret eden vatandaşlar memnuniyetini belirtirken, bir vatandaş, “Halk tereyağı ve halk sütten çok memnunum” ifadelerini kullandı. Çınar Halk Market haftanın 7 günü vatandaşa hizmet veriyor.  


HALK SÜT VE HALK TEREYAĞINA YOĞUN İLGİ

Çınar Halk Market’te geçtiğimiz günlerde Halk Süt ve Halk Yayık Tereyağı da raflardaki yerini alırken vatandaşlar özellikle bu iki ürüne yoğun talep gösteriyor. Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi No:254 adresinde hizmet veren Çınar Halk Market, ürünleri aracısız olarak vatandaşlarla buluştururken piyasanın altındaki fiyatlarla da vatandaşların doğal ürünleri tercih ettiği ilk adres olarak dikkat çekiyor.   


“GAYET BAŞARILI BULUYORUM”

Sefa Malatyalı adlı vatandaş, “Burayı tercih etmemin en büyük sebebi burada kooperatif ürünlerinin olması ve köyde yaşayan insanlara biraz daha destek olabilmektir. Halk Tereyağını ve Halk Süt’ü henüz kullanmadım ama ihtiyaç olması durumunda buradan alabilirim. Çınar Halk Market Projesini gayet başarılı buluyorum. Fatma Kaplan Hürriyet de halkla iç içe genelde. Kendisinden çok memnunuz” dedi. 


“ÇOK MEMNUNUM”

Mehmet Ali Ataman ise Çınar Halk Market’in açılmış olmasından çok memnun olduğunu belirterek, “Buradan sürekli alışveriş yaparak kooperatif ürünlerini deniyorum, beğendiklerimi de gelip alıyorum. Halk Tereyağından ve Halk Sütten çok memnunum. İzmit Belediyesinin halka yönelik projelerini harika buluyorum” diye konuştu. 


YÜZLERCE DOĞAL ÜRÜN UYGUN FİYATA

Yerel üreticiler ve kooperatifler tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı Çınar Halk Market’te; elma kurusu, cevizli pestil, soğan otu, nane, tane sumak, kuru bakliyat, elma sirkesi, üzüm sirkesi, kantaron yağı, sızma zeytinyağı, erişte çeşitleri, tarhana çeşitleri, katkısız salça, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, reçel çeşitleri, et ürünleri gibi çok sayıda doğal ve ekonomik ürün haftanın yedi günü alıcılarını bekliyor.


HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Hafta içi ve Cumartesi günü saat 09.00-21.00 arasında hizmet veren Çınar Halk Market, Pazar günleri ise saat 10.00-19.00 saatlerinde doğal ürüne uygun fiyata ulaşmak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Çınar Halk Market ürünlerine Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de açılan reyondan da ulaşılabiliyor.


Çınar Halk Marketin Sosyal Medya Hesapları:
İnstagram: https://www.instagram.com/cinarhalkmarket/
Facebook: https://www.facebook.com/cinarhalkmarket
Telegram: https://t.me/cinarhalkmarket

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14 Şub 2022 - 15:25 - Gündem

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